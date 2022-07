Harry Styles, un video svela come si sono formati gli One Direction

È il 2010 quando Harry Styles , Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson e Niall Horan si presentano come solisti ai casting di selezione della settima edizione di X Factor UK. I cinque ragazzi si esibiscono sul palco non sapendo che da lì a breve avrebbero formato uno dei gruppi più popolari del terzo millennio.

approfondimento

Il video ha ottenuto grande risonanza mediatica poiché per la prima volta ha mostrato il momento esatto in cui i tre giudici hanno dato vita agli One Direction (FOTO). Il programma avrebbe poi visto Simon Cowell e Louis Walsh affiancati da Cheryl Cole e Danni Minogue in qualità di giurati.