Harry Styles arriva in Italia, le 5 canzoni da ripassare

Dopo i rinvii obbligati a causa della pandemia di Covid, Harry Styles arriva finalmente in Italia con il suo Love On Tour . Attesissimo dai fan, l’artista inglese, ex membro degli idoli teen One Direction, fa tappa il 25 luglio all'Unipol Arena di Bologna e il 26 al Pala Alpitour di Torino con le sue canzoni più famose. Tra tutte, eccone cinque che vale la pena ripassare.

Sign of the Times (2017)

Dopo lo stop (momentaneo o definitivo ancora non si sa) degli One Direction, il cantante debutta come solista con l’intensa Sign of the Times, una ballad al pianoforte che guarda a David Bowie e alla scena rock britannica degli anni Settanta. Apripista dell’eponimo album di debutto, Harry Styles, la rivista statunitense Billboard la elegge miglior canzone rock del 2017.

Adore You (2019)

Secondo estratto da Fine Line, il disco della conferma per l’interprete inglese, il brano è una dichiarazione - piuttosto rockeggiante - alla persona amata, per cui l’artista si dice disposto a fare qualsiasi cosa. Nel relativo video, l’“adorazione” di Styles è nei confronti di un pesce, che, dopo aver fatto crescere in un acquario, decide di liberare in mare.