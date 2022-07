Harry Styles, fuori il video di Late Night Talking

È stato pubblicato ufficialmente su YouTube il videoclip di Late Night Talking, il nuovo singolo di Harry Styles estratto dall’album Harry’s House. I frame svelano ai fan cosa stesse facendo Harry Styles a Londra, quando lo scorso febbraio, la stampa lo immortalò in pigiama in pieno centro città Condividi

A distanza di alcuni mesi dalla notizia che lo scorso febbraio ha incuriosito i fan di Harry Styles, dopo averlo visto girare per Londra, in pigiama e protagonista di alcune riprese su un letto a ruote che girovagava tra The Mall e Buckingham Palace, sappiamo ora che il cantautore britannico stava ultimando le riprese del videoclip ufficiale di Late Night Talking, pubblicato ieri, mercoledì 13 luglio su YouTube. Si tratta del secondo singolo ufficiale estratto da Harry's House, il disco uscito lo scorso 20 maggio.

Harry Syles pubblica il video di Late Night Talking approfondimento Harry Styles, è uscito il nuovo album Harry’s house È uscito nella giornata di ieri, mercoledì 13 luglio, il videoclip ufficiale di Late Night Talking, il nuovo singolo di Harry Styles estratto da Harry’s House. Anticipato per giunta su Instagram dallo stesso artista britannico, che ha condiviso una foto dal dietro le quinte delle riprese. Late Night Talking è il famigerato video che svela finalmente cosa Styles stesse combinando lo scorso febbraio, quando fu avvistato per le vie di Londra sdraiato su un enorme letto e in pigiama. Il video, che coglie Harry Styles tra frame di primo piano e altri in cui si diverte in compagnia di altre ragazze a fare da comparsa - tra lotte di cuscini, chiacchiere notturne e risvolti fantasy di un Harry sul suo letto, che precipita, quasi a voler indicare il suo svegliarsi da un sogno – si rifà appieno al significato della canzone in cui il cantante racconta il suo essere innamorato, tra la mancanza di quando la propria anima gemella se ne va e la bellezza delle piccole cose che legano la coppia, nella vita quotidiana.

Dove ascoltare Late Night Talking approfondimento Harry Styles aiuta un fan italiano a fare coming out a un suo live Il nuovo singolo di Harry Styles dal titolo Late Night Talking è già disponibile all’ascolto in digitale su YouTube, accanto al suo video ufficiale, ma anche sulle migliori piattaforme in streaming. Per quanto riguarda un suo ascolto live, per i fan italiani sarà invece possibile vivere tutta la magia di Late Night Talking e del nuovo album di Harry Styles, Harry’s House, quando l’artista britannico, ex One Direction, arriverà in Penisola per due concerti unici. Il 25 luglio Harry Styles suonerà dall’Unipol Arena di Bologna, mentre il 26 luglio il suo Love On Tour sbarca a Torino, al Pala Alpitour.