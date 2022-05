Harry Styles in concerto, annunciate le date del suo "Love on Tour 2022"

Il cantautore britannico ha annunciato il ricco calendario del Love On Tour 2022 per il Nord America. Ecco tutte le date in cui sarà possibile ascoltare dal vivo anche gli inediti del nuovo album di Harry Styles, dal titolo Harry’s House Condividi

In attesa di scoprire gli inediti del suo nuovo album Harry’s House, fuori il prossimo venerdì 20 maggio, Harry Styles ha annunciato su Instagram e via stampa, le date ufficiali del suo Love On Tour 2022 nel Nord America. Per l’Europa, il ricco calendario di concerti è già invece noto e confermato dal alcune settimane, con il cantautore ed ex One Direction che suonerà anche in Italia il 25 e 26 luglio 2022 (a Bologna e Torino).

Harry Styles ha svelato che ci sarà il Love On Tour 2022 in Nord America approfondimento Harry Styles, concerto a NY con biglietti a 25 dollari il nuovo album Il comunicato ufficiale delle date di Harry Styles per il Nord America, arriva dopo che il cantante britannico, voce di Sign Of The Times, ha annunciato i due concerti speciali che terrà a New York e Londra per la prima messa in scena dal vivo degli inediti del nuovo album Harry’s House in arrivo il 20 maggio. Dopo One Night Only in New York (UBS Arena) del 20 maggio e One Night Only in London (O2 Academy Brixton) del 24 maggio, pubblicate ufficialmente sui social le date del Love On Tour 2022 per il Nord America, che si così uniscono a quelle già note per il tour europeo e del Sud America, in partenza il prossimo 11 giugno 2022 da Glasgow. Il Love On Tour 2022 nordamericano si terrà a più riprese con ben 10 date in programma a New York, altre 10 a Los Angeles, 2 a Toronto, 5 ad Austin e altre 5 a Chicago, per un totale di ben 32 appuntamenti.

Il calendario del Love On Tour di Harry Styles in Nord America approfondimento Harry Styles canta "As it was" al Festival Coachella 2022. VIDEO Il Love On Tour 2022 di Harry Styles in Nord America sarà prodotto da Live Nation nell’ottica di offrire agli spettatori dal vivo, un concerto che sarà un vero e proprio ambiente familiare, capace di trasportare il pubblico in quella “Harry’s House” che guida il concept del suo nuovo disco in arrivo a maggio. Una serie di concerti che sarà quindi ancora più coinvolgente e capace di far vivere un’esperienza di musica a 360 gradi, specie con il tanto atteso ritorno live dopo la pandemia. Ecco i concerti del Love On Tour 2022 di Harry Styles nel dettaglio. Si tratta delle sole date per il Nord America. Per ulteriori informazioni su One Night Only in New York, One Night Only in London e gli appuntamenti con il continente europeo e il sudamerica, consultare i profili social del cantante. Love On Tour 2022 - Nord America 15 agosto 2022 – Toronto, Scotiabank Arena con Madi Diaz

16 agosto 2022 – Toronto, Scotiabank Arena con Madi Diaz

28 agosto 2022 – New York, Madison Square Garden with Blood Orange

1 settembre 2022 – New York, Madison Square Garden with Blood Orange

2 settembre 2022 – New York, Madison Square Garden with Blood Orange

3 settembre 2022 – New York, Madison Square Garden with Blood Orange

7 settembre 2022 – New York, Madison Square Garden with Blood Orange

8 settembre 2022 – New York, Madison Square Garden with Blood Orange

10 settembre 2022 – New York, Madison Square Garden with Blood Orange

14 settembre 2022 – New York, Madison Square Garden with Blood Orange

15 settembre 2022 – New York, Madison Square Garden with Blood Orange

21 settembre 2022 – New York, Madison Square Garden with Blood Orange

25 settembre 2022 – Austin, Moody Center con Gabriels

26 settembre 2022 – Austin, Moody Center con Gabriels

28 settembre 2022 – Austin, Moody Center con Gabriels

29 settembre 2022 – Austin, Moody Center con Gabriels

2 ottobre 2022 – Austin, Moody Center con Gabriels

6 ottobre 2022 – Chicago, United Center con Jessie Ware

8 ottobre 2022 – Chicago, United Center con Jessie Ware

9 ottobre 2022 – Chicago, United Center con Jessie Ware

13 ottobre 2022 – Chicago, United Center con Jessie Ware

14 ottobre 2022 – Chicago, United Center con Jessie Ware

31 ottobre 2022 – Los Angeles, Kia Forum con Ben Harper

2 novembre 2022 – Los Angeles, Kia Forum con Ben Harper

4 novembre 2022 – Los Angeles, Kia Forum con Ben Harper

5 novembre 2022 – Los Angeles, Kia Forum con Ben Harper

7 novembre 2022 – Los Angeles, Kia Forum con Ben Harper

9 novembre 2022 – Los Angeles, Kia Forum con Ben Harper

11 novembre 2022 – Los Angeles, Kia Forum con Ben Harper

12 novembre 2022 – Los Angeles, Kia Forum con Ben Harper

14 novembre 2022 – Los Angeles, Kia Forum con Ben Harper

15 novembre 2022 – Los Angeles, Kia Forum con Ben Harper