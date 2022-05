Harry Styles, concerto a NY con biglietti a 25 dollari il nuovo album

Harry Styles ha organizzato un concerto a NY

approfondimento

Harry Styles, svelata la tracklist del nuovo album Harry's House

Reduce dalle magiche serate e performance di Coachella, Harry Styles ha in serbo altri appuntamenti dal vivo con i suoi fan di tutto il mondo. Primo su tutti il concerto in programma per il prossimo 20 maggio alla UBS Arena di Long Island. L’evento live si chiamerà One Night Only in New York e la sua messa in scena, che cade esattamente nel giorno di uscita di Harry’s House – il nuovo attesissimo album di Harry Styles – non è del tutto casuale. Il cantautore britannico, ex One Direction, ha scelto di realizzare l’evento per promuovere nel primo giorno di uscita tutte le nuove canzoni del disco. Ma c’è di più. Per consentire l’accesso alla venue del concerto ad un numero più alto possibile di persone (pur rispettando le normative sanitarie vigenti in materia di lotta al Covid-19) il cantante ha scelto di vendere i ticket di ingresso a soli 25 dollari. L’annuncio ufficiale della performance live di Harry Styles, è stato condiviso alcune ora fa sullo stesso profilo Instagram del cantante con un’immagine che ricalca lo stesso concept del disco – Harry Styles incollato al soffitto da cui pende un lampadario acceso - e tutte le informazioni necessarie per partecipare alla serata in musica. Biglietti già in vendita in un’esclusiva partnership tra TicketMaster e American Express.