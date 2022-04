Don't Worry Darling Olivia Wilde mostra una nuova foto di Harry Styles

La nuova foto mostra i due protagonisti insieme, abbracciati, in un film che li vedrà coinvolti in una relazione carica di tensione, non solo psicologica Condividi

Il CinemaCon di Las Vegas sta regalando tantissime gioie agli appassionati di cinema e non solo, lo dimostra l'entusiasmo scatenato sui social dall'arrivo di una nuova foto di Don't Worry Darling, che mostra in primissimo piano Florence Pugh e Harry Styles stretti in quello che si annuncia come un imperdibile thriller. La pellicola, che segna il ritorno dietro la macchina da presa di Olivia Wide, arriverà in sala negli States il 23 settembre 2022.



La foto con Harry Styles e Florence Pugh approfondimento Don't Worry Darling, Olivia Wilde parla di Harry Styles sul set Sono sempre più chiare le atmosfere visive di Don't Worry Darling, le cui riprese sono terminate ormai un anno fa. Del film, che vedrà come protagonisti due idoli indiscussi dei giovanissimi, le star Florence Pugh, candidata all'Oscar e anche volto della Marvel, e Harry Styles, popstar di fama planetaria con una già considerevole carriera cinematografica parallela, sono state già diffuse diverse immagini nonché un teaser trailer lo scorso autunno carico di tensione. A cinque mesi dal debutto sul grande schermo, la nuova foto diffusa da Olivia Wide fa leva sui sentimenti del pubblico per i due attori, mostrati a letto e ripresi dall'alto. Come è noto dai dettagli della trama diffusi fino ad ora, il film sarà un thriller ad alta tensione che mette al centro le dinamiche della coppia formata da Pugh e Styles, rispettivamente Alice e Jack, quest'ultimo impiegato in una misteriosa operazione di nome Victory. La donna, insospettita dalle attività del marito, assumerà un atteggiamento guardingo e tutto fa pensare che la storia prenderà presto una piega violenta. Non mancano le pistole, infatti, nelle immagini in anteprima dove le rassicuranti melodie anni Cinquanta (la decade in cui è ambientata la storia) sono il contrappunto di una realtà carica di suspense ben descritta dalle facce della Pugh, spesso spaventata nei brevi teaser disponibili online. Ma un altro ingrediente sarà la passione tra i due protagonisti in un amalgama perfetta per un noir dal sapore retrò, un genere sempre più raro nel cinema contemporaneo.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento Don't Worry Darling, le nuovo foto di Harry Styles dal set del film La scena hot in anteprima al CinemaCon di Las Vegas La foto in questione potrebbe essere parte di un segmento più ampio mostrato in anteprima agli esercenti al CinemaCon di Las Vegas in cui i due attori sono i protagonisti di una scena bollente. Come anticipato dalla regista, nel film ci saranno diverse scene di sesso che faranno molto discutere e il pubblico sui social è letteralmente impazzito all'idea di vedere i due attori coinvolti in un'atmosfera decisamente hot. Per il momento, l'anteprima è top secret ma c'è la possibilità che sarà rivelata presto anche al grande pubblico che già aveva altissime aspettative per il film definito nelle ultime interviste dalla Wilde “un incrocio tra Inception, Matrix e The Truman Show”. Promette più che bene, dunque, Don't Worry Darling, secondo la regista e attrice “una lettera d'amore per al cinema che spinge in avanti i confini della nostra immaginazione".