Harry Styles fa tappa in Italia, le date dei concerti

Una notizia che ha immediatamente entusiasmato il pubblico, l’artista britannico è pronto per portare la sua musica nel Bel paese. Nelle scorse ore Harry Styles (FOTO) ha annunciato le date della tournée mondiale che farà tappa in ben due città italiane.

Si avvicina la ripartenza del Love On Tour 2022. Dopo aver toccato numerose città degli Stati Uniti d'America, Harry Styles ha annunciato le nuove date della tournée attraverso un post sul profilo Instagram che vanta più di quarantadue milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita.

Il cantante, classe 1994, ha rivelato che il tour arriverà nel Regno Unito, in Sud America e in Europa facendo tappa in due città italiane: il 25 luglio all'Unipol Arena di Bologna e il giorno successivo al Pala Alpitour di Torino.

Harry Styles ha dichiarato: "Sono così felice di annunciare che il 'Love On Tour 2022' arriverà finalmente nel Regno Unito, in Europa e in Sud America. La vendita al pubblico inizierà venerdì 28 gennaio. Controllate il sito web delle location per ulteriori informazioni riguardanti lo show e i protocolli". Infine, l'artista ha concluso: "Sono così entusiasto di vedervi. Grazie, vi amo". Nel giro di breve tempo il post ha ottenuto numerosi commenti e più di quattro milioni di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @harrystyles

Dall'affermazione mediatica con gli One Direction alla carriera da solista passando per il successo nella settima arte. Harry Edward Styles, questo il nome all'anagrafe, è senza ombra di dubbio uno degli artisti più amati al mondo.