Harry Styles, il suo album Fine Line supera i 7 miliardi di stream

Fine Line (Columbia Records/Erskine Records/Sony Music), il secondo album da più di 7 miliardi di stream e certificato 2X platino in Italia della superstar internazionale Harry Styles, è da 100 settimane consecutive nella Top 100 della classifica FIMI/GfK TOP OF THE MUSIC degli album più venduti! Per l’occasione entrerà in rotazione radiofonica da venerdì 19 novembre l’omonimo brano Fine Line.



L’album, inserito da Rolling Stone nella lista dei 500 migliori album, contiene 12 tracce, tra cui le hit mondiali: “Lights Up” (più di mezzo miliardo di stream e certificato Oro in Italia), che ha raggiunto la Top 5 della classifica globale di Spotify, “Adore You” (1,3 miliardi di stream e certificata Oro in Italia) che ha conquistato la Top 3 della classifica Globale di Spotify e la Top 20 dell’Airplay radiofonico in Italia, “Falling” (più di mezzo miliardo di stream e certificata Oro in Italia), “Watermelon Sugar” (2 miliardi di stream e certificata doppio Platino in Italia) che ha raggiunto la Top 10 dell’Airplay radiofonico in Italia e primo singolo di Harry Styles ad aggiudicarsi la #1 della classifica Billboard Hot 100, e infine “Golden” (più di mezzo miliardo di stream e certificata Oeo in Italia) che ha raggiunto la Top 3 dell’Airplay radiofonico in Italia.