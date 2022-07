Harry Styles, concerto a Bologna: “Siate liberi di essere chi volete"

approfondimento

Harry Styles arriva in Italia, le 5 canzoni da ripassare

Dopo un nostalgico brano degli One Direction passato a cassa dritta nel cambio palco e i Queen di Bohemian Rhapsody cantati all’unisono (e non lo avrei dato per scontato vista l’età media del pubblico), sulle note di Music for a Sushi Restaurant Harry Styles appare sul palco e, come un demiurgo 2.0, trasforma le lacrime di perline che erano un elemento distintivo insieme agli abiti sbrilluccicanti, alle coroncine e ai boa, in lacrime vere. Lui entra come un gladiatore nell’arena, salopette ocra e camicia blu con pois gialli. Corre, salta, il ciuffo si fa ribelle, nessuno è seduto nonostante qualche pugnace uomo della security ci provi a spegnere l'urgenza di ballare. Ma che si può fare per arginare il mare? Neanche Mogol e Battisti ci sono riusciti. Prende la chitarra, come John Wayne il fucile in Rio Bravo, e scarica raffiche di parole dorate…parole da Golden, che sembra, in una serata quasi antropologica, una crasi tra My God e un giovanissimo Holden. In più occasioni si cimenta con l’italiano dicendo che "lo sto imparando molto lentamente, quindi siate pazienti con me. Alcuni momenti più speciali della ma vita sono stati in Italia e sono molto grato per quello che questo paese mi ha dato. Vi do tutto il mio amore e voglio che stasera siate liberi di essere chi volete” (per la cronoca azzecca i congiuntivi). E arriva Adore You a sottolineare tanta passione. In alcuni momenti il videowall sembra un fumetto, pure un po’ psichedelico, ma pur sempre immaginifico e con sfumature infantili. D’altra parte Harry è uno storyteller, nei suoi testi si ritrova la generazione che dovrà salvare l’umanità. Da Daylight a Cinema è uno iato emotivo. Il tempo di un echeggiante “sei bellissimo” e la musica ci porta lungo le strade americane con Keep Driving, quasi un videogame sulfureo e verdeggiante come i boschi che accompagnano il viaggio. Il momento acustico lo vede nel cuore dell’Arena in compagnia di tre donne e la canzone non può che essere Matilda. Il coro della gente è così bello che Harry chiede one more time e saluta con un “grazie mille”. Ballad alla John Denver è Boyfriends che lui dirige con la chitarra. Zucchero non trattato le parole che pronuncia, panacea per i cuori in salute e per quelli feriti. Torna la band per Lights Up e ancora una volta mister Styles chiama a raccolta la “sua” Bologna che risponde con una miriade di luci colorate, rosse, gialle, verdi, celesti…insomma un arcobaleno Pop. C’è un attimo velocissimo in cui, sullo schermo, si sdoppia…servirebbe una polimerizzazione selvaggia per accontentare solo una minima parte delle fanciulle presenti.