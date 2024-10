Liam Payne, parla l'ex fidanzata Cheryl Cole: "Lasciategli dignità"

“Mentre cerco di affrontare questo evento sconvolgente e di elaborare il mio dolore, vorrei ricordare gentilmente a tutti che abbiamo perso un essere umano”. Cheryl Cole, ex fidanzata di Liam Payne, l’ex membro della boyband One Direction che è morto il 16 ottobre all'età di 31 anni precipitando dal terzo piano dell'hotel Casa Sur a Buenos Aires, in Argentina, ha condiviso per la prima volta un messaggio dopo la tragedia. La cantante ha infatti pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero di Payne con il loro figlio Bear, 7 anni, scattata quando il bambino era neonato. “Liam non era solo una popstar e una celebrità, ma un figlio, un fratello, uno zio, un caro amico e un padre di un figlio di 7 anni. Un figlio che ora deve affrontare la realtà di non avere più un padre”, ha scritto.