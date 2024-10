Commossa anche la dedica di Zayn Malik: “Liam, mi sono trovato a parlare ad altra voce, sperando che tu mi possa sentire. Egoisticamente, non posso fare a meno di pensare che ci sarebbero state così tante conversazioni da fare ancora nella vita. Non ti ho mai ringraziato per essermi stato vicino in alcuni dei momenti più difficili della mia vita. Quando mi mancava casa a 17 anni, tu eri sempre lì con il tuo atteggiamento positivo e il tuo sorriso rassicurante a dirmi che eri mio amico e che mi volevi bene. Anche se eri più giovane di me, sei sempre stato più sensibile, più testardo, con opinioni forti e senza nessunissimo problema a dire alle persone quando si sbagliavano. Anche se ci scontravamo parecchio a volte, ti ho sempre segretamente rispettato per questo. E quando si parlava di musica, tu eri la persona più qualificata, in ogni senso. Io non sapevo nulla in confronto, ero un novellino senza esperienza e tu già un professionista. Sono sempre stato felice di sapere che, qualunque cosa accadesse sul palco, potevamo sempre contare su di te per sapere come muoverci. Ho perso un fratello quando te ne sei andato e non so spiegarti che cosa darei per riabbracciarti un’ultima volta, dirti addio nel modo giusto, ripeterti che ti voglio bene e che ti rispetto moltissimo. Custodirò i ricordi che ho di te nel mio cuore per sempre. Non ci sono parole per giustificare o spigare come mi senta ora, se non devastato oltre ogni immaginazione. Spero che, dovunque ti trovi, tu stia bene, ti senta in pace e sappia quanto ti vogliamo bene. Love you bro“.