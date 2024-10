Kate Cassidy dopo la morte del fidanzato Liam Payne: "Ti amero sempre"

La compagna di Liam Payne, ha condiviso un commovente messaggio su Instagram dopo la tragica morte dell'ex cantante degli One Direction. Esprimendo il suo amore eterno e il dolore per la perdita, Cassidy ha ringraziato i fan per il supporto ricevuto e ha chiesto di rispettare il suo bisogno di privacy in questo momento difficile

Kate Cassidy, influencer americana da 25 anni e fidanzata di Liam Payne, ha rotto il silenzio dopo la tragica scomparsa dell'ex membro degli One Direction. In un commovente messaggio pubblicato su Instagram, Cassidy ha dichiarato: "Liam, angelo mio, ti ho amato incondizionatamente e continuerò ad amare per il resto della mia vita. Ti amo".

IL RINGRAZIAMENTO AI FAN Cassidy ha poi ringraziato tutti coloro che le hanno mostrato affetto e supporto in questi giorni difficili: "Grazie per tutte le belle parole e l'amore che mi avete trasmesso. Sono completamente smarrita e niente degli ultimi giorni mi è sembrato reale". L'influencer ha raccontato la sua difficoltà nell'affrontare questa tragica perdita, chiedendo comprensione e rispetto da parte dei fan. approfondimento Morte Liam Payne dei One Direction, le reazioni

IL RITORNO DALL'ARGENTINA Prima della morte di Payne, la coppia aveva viaggiato insieme in Argentina per assistere al concerto di Niall Horan, ex compagno di band di Liam. Tuttavia, Cassidy aveva deciso di tornare in Florida qualche giorno prima della tragedia. Concludendo il suo messaggio, ha implorato: "Chiedo e prego che mi diate lo spazio per affrontare tutto questo in privato". approfondimento Morte Liam Payne, le ultime ore dell'ex One Direction

