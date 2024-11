Robbie Williams, dopo morte Liam Payne chiede supporto a giovani star

Durante l'esperienza sul palco, prima nei Take That e poi come solista, il cantante ha sofferto di problemi di salute mentale. La scomparsa dell'ex One Direction ha risvegliato in lui ricordi indelebili e una consapevolezza, che bisogna "proteggere le persone" alle prese con la fama

Dopo la morte di Liam Payne, l’ex cantante degli One Direction che il 16 ottobre è precipitato dal terzo piano di un hotel in Argentina all’età di 31 anni, Robbie Williams ha chiesto all’industria musicale di creare un gruppo di supporto per “le giovani star alle prese con la fama”. Lui stesso, che era diventato famoso all’età di 16 anni quando faceva parte del gruppo pop Take That, ha confidato le difficoltà che ha vissuto e ha suggerito di riunire un “laboratorio di creativi empatici e compassionevoli” per “proteggere le persone”. In un’intervista a Express, l’artista ha spiegato che “se segui la storia da vicino, stiamo iniziando a capire, forse più a un livello subconscio che conscio, che la fama non è una soluzione a tutto. Alcuni sono fortunati ad arrivare dall’altra parte, ma molti no. Spero che venga fatto qualcosa in nome di Liam per proteggere le persone, qualunque cosa questo significhi”.