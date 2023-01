14/16 ©Webphoto

Ledger si prende una pausa dal cinema per stare con la figlia nata da poco e torna sul set nel film corale Io non sono qui (I'm Not There), mosaico biografico di varie fasi della vita di Bob Dylan. Interpreta Robbie Clark, rappresentazione del Dylan del periodo di Blood on the Tracks, quando stava divorziando dalla prima moglie Sara. La pellicola ha avuto numerosi riconoscimenti (tra cui il Premio ex aequo della giuria a Venezia e la Coppa Volpi per Cate Blanchett)