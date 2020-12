Tanti auguri a Jake Gyllenhaal: i cinque personaggi più memorabili

Per festeggiare i 40 anni dell'attore americano, ecco un viaggio alla scoperta delle sue migliori interpretazioni

Il 19 dicembre l’attore statunitense Jake Gyllenhaal festeggia i suoi quarant’anni. Per l’occasione, Sky Cinema Due propone una maratona composta da sei film che lo vedono protagonista. Per prepararci all’evento, e per tornare ad assaporare le emozioni che questo attore ha saputo regalarci, abbiamo preparato un piccolo approfondimento mirato a isolare i cinque ruoli maggiormente riusciti della sua carriera, molti dei quali potrete rivederli sui nostri

Donnie Darko Richard Kelly esordisce sul grande schermo con quello che diventa a tutti gli effetti un cult generazionale. Donnie Darko è un teen movie che mescola sapientemente la fantascienza all’horror e Jake Gyllenhaal è bravissimo nell’incarnare un giovane statunitense alle prese con un disorientamento identitario che mina la sua personalità, la sua esistenza, quella della famiglia e della società nella quale non si rispecchia.

Zodiac David Fincher, tra le numerose qualità registiche, ha anche quella di essere bravissimo nel saper ottenere sempre il massimo dai suoi attori. Certo, il carattere ossessionato e maniacale del regista ha fatto spesso emergere dissidi nella troupe e anche Gyllenhaal ha sempre dichiarato del malumore in ricordo della lavorazione a Zodiac. Detto questo però, resta innegabile che la sua interpretazione nel film sia uno dei tasselli più alti della sua carriera. Un viaggio in una spirale sempre più buia e violenta in cui la luce della verità rappresenta un miraggio.

Lo sciacallo – Nightcrawler A proposito di figure controverse e killer spietati, dopo aver indagato su un misterioso assassino in Zodiac, ecco che in Lo sciacallo – Nightcrawler Gyllenhaal supera il confine e interpreta un uomo pronto a tutto pur di soddisfare la sua sete di scoop televisivi. In molti si sono pronunciati elogiando l’interpretazione dell’attore che si trova perfettamente a suo agio in una maschera ambigua e dai toni decisamente chiaroscurali.

Wildlife Spalleggiato dall’altrettanto sorprendente Carey Mulligan, in Wildlife Jake Gyllenhaal dimostra di avere la stoffa anche per lavorare su film più scivolosi, meno roboanti e più intimi. Diretto dal collega Paul Dano (qui inaspettatamente in grado di gestire la regia di un dramma familiare a dir poco intenso), l’attore si cimenta in una pellicola più indipendente che in qualche maniera sembra riportare la sua carriera agli inizi. Wildlife è un film nascosto che merita molta più attenzione di quanto non abbia ricevuto.

Spider-Man: Far from Home A dimostrazione del fatto che abbiamo a che fare con un attore capace di convincere in qualsiasi contesto cinematografico, Gyllenhaal ha interpretato il villain di uno tra gli ultimi cinecomics Marvel. Probabilmente il suo Mysterio rientra tra gli antagonisti più riusciti e spumeggianti degli ultimi anni (complice anche un film appassionante e vincente).