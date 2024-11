MTV EMAs, Rita Ora ricorda Liam Payne: "Aveva un grande cuore"

Musica

MTV EMAs 2024, tutti i vincitori. FOTO

Domenica 10 novembre Rita Ora ha condotto gli MTV EMAs 2024. Taylor Swift è stata l’artista più premiata della serata, tra i vincitori Eminem, Busta Rhymes, Benson Boone e Tyla. Annalisa ha trionfato come Best Italian Act: “Penso al futuro, però in questo momento mi prendo un attimo per festeggiare e pensare soltanto alla gioia per questo nuovo traguardo'

Rita Ora ha condotto gli MTV EMAs 2024 dal palco del Co-op Live di Manchester. Esibizioni straordinarie e momenti di grande spettacolo, tra i vincitori della serata anche Annalisa. La cantante ha trionfato nella categoria Best Italian Act

Annalisa ha commentato la vittoria con un post condiviso sul suo profilo Instagram: “Ho appena saputo che abbiamo vinto il Best Italian Act. Sono veramente felicissima e dico ‘abbiamo vinto’ perché l’abbiamo fatto insieme. Grazie davvero di avermi votato, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto sempre e anche questa volta senza di voi non ci sarebbero premi, non ci sarebbero questi momenti così belli da festeggiare”