MTV EMA 2024, tutto quello che c'è da sapere sullo show

Dopo aver condotto in solitaria nel 2017 e cinque anni dopo con Taika Waititi, Rita Ora tornerà alla guida dello show. La popstar ha da poco pubblicato il nuovo singolo Ask & You Shall Receive, arrivato ad alcuni mesi di distanza dall’ultimo album You & I. Tra le sue segnature hit troviamo Poison, Your Song, Anywhere e Let You Love Me. Spazio anche a collaborazioni di enorme successo: da Lonely Together con Avicii a Ritual con Tiësto e Jonas Blue.