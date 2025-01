Jennifer Aniston svela i segreti della sua dieta e del suo allenamento

La star di Hollywood ha condiviso i segreti della sua splendida forma fisica in un'intervista esclusiva al magazine People

Con la conclusione delle festività, molte persone si apprestano a ritrovare la forma fisica e a seguire un'alimentazione più sana, o almeno ci provano. Anche Jennifer Aniston, con la sua bellezza senza tempo a 55 anni, ha rivelato i suoi segreti per mantenersi in forma in un'intervista esclusiva rilasciata al magazine People.

Un "drink" speciale per iniziare bene la giornata La star ha spiegato che la sua giornata inizia sempre con una bevanda speciale: un drink a base di ARMRA Colostrum, un integratore in polvere ricavato dal colostro bovino, mescolato con acqua a temperatura ambiente e il succo di un limone intero. Soprannominato “l'oro liquido”, il colostro è un superfood bioattivo amato da molte celebrità per i suoi benefici rigeneranti. Durante i mesi invernali, Jennifer arricchisce la sua bevanda con un cucchiaino di zenzero in infusione e una goccia di miele di Manuka per un sapore dolce e benefico. "Metto in infusione un cucchiaino di zenzero, che fa bene alla digestione e al sistema immunitario, e poi ci metto una goccia di miele di Manuka", ha dichiarato la Aniston.

L'ALLENAMENTO CHE HA TRASFORMATO IL SUO CORPO Naturalmente, accanto a una dieta sana non può mancare l'attività fisica. Jennifer pratica molto yoga, un po’ di Pilates, il suo metodo 15-15-15 (un allenamento cardio di 45 minuti alla portata di tutti) e, da qualche anno, gli esercizi con Pvolve, un metodo di fitness funzionale a basso impatto basato sulla resistenza, per migliorare il tono muscolare e la salute dell’apparato scheletrico e muscolare. Aniston si è avvicinata a questo metodo di allenamento nel 2021, mentre si stava riprendendo da un infortunio alla schiena, e ora ha iniziato anche una partnership con loro. "Di tutti gli allenamenti che ho provato nel corso degli anni, questo ha trasformato il mio corpo più di tutti gli altri, ed è un allenamento davvero piacevole che non mi intimidisce, che non temo", ha detto. "Mi emoziono, perché so che anche se non mi sento al 100%, se ho solo 20 minuti, è tutto quello che faccio".

NON È MAI TROPPO TARDI Il video sui social di Jennifer mentre si allena dimostra come sia possibile tornare in forma a qualsiasi età. Con le sue regole d'oro: colostro bovino e allenamento a basso impatto, l'attrice, che compirà 56 anni il prossimo 11 febbraio 2025

segue in particolare il programma “Strength Refined Challenge”, progettato per sviluppare forza ed elasticità. Sul suo profilo Instagram, l'attrice condivide video delle sue sessioni, ispirando i suoi fan a prendersi cura del proprio benessere.