Perchè DiCaprio non fece American Psycho

“Leo può scegliere tutto quello che fa, buon per lui, è fenomenale”, ha detto Bale al giornalista Zach Baron. Entrambi hanno iniziato a recitare da bambini con una differenza di età di soli 10 mesi e, per esempio DiCaprio fu la prima scelta per American Psycho, ruolo che poi è andato a Bale come tutti sappiamo. Ma non se la prende per questo l’attore inglese, infatti ha sottolineato che è grato per questa cosa, perchè “non vorrei l’esposizione che ha lui”. Secondo alcune fonti DiCaprio avrebbe rinunciato al ruolo di Patrick Bateman in American Psycho per divergenze creative con Mary Harron, regista del film. Ma altri dicono che il motivo sia stato un incontro con Gloria Steinem che non approvava la violenza contro le donne che prevedeva la sceneggiatura. L’attivista avrebbe portato l’attore a una partita di baseball e gli avrebbe detto: "Per favore, non fare questo film. Uscendo da Titanic, c'è un intero pianeta pieno di ragazzine di 13 anni che aspettano di vedere cosa farai adesso, e questo sarà un film che ha una violenza orribile nei confronti delle donne”.