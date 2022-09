Ecco un nuovo atto della soap opera che vede protagonisti assoluti la star di “Titanic” e la top model: i primissimi scatti che li immortalano insieme. La prima testimonianza fotografica grazie alla quale (nonostante le immagini siano sfocate) possiamo finalmente credere alle voci che da qualche tempo circolano sulla presunta coppia. Proprio poche ore fa il magazine di gossip Page Six aveva dato notizia della relazione, riportando le informazioni di fonti vicine alla coppia

Sono uscite le prime foto che ritraggono la presunta nuova coppia che sta facendo impazzire tutti i fan del gossip a stelle e strisce: Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid.



Questo nuovo atto della soap opera che vede protagonisti assoluti la star di Titanic e la top model sta già facendo il giro della rete. Più che un nuovo atto della saga, parliamo della prima testimonianza fotografica grazie alla quale (nonostante le immagini siano sfocate) possiamo finalmente credere alle voci che da qualche tempo circolano sulla presunta coppia.



Proprio poche ore fa il magazine di gossip Page Six aveva dato per primo la notizia della relazione, riportando le informazioni di fonti vicine alla coppia.

Adesso vediamo in una manciata di foto la modella mentre si trova molto vicina all'attore, in una posizione molto eloquente. Gli scatti sono stati fatti in occasione dei Fashion Media Awards di New York.



Potete guardare le foto nel tweet che vi proponiamo alla fine di questo articolo.



La presunta relazione tra attore e modella

approfondimento Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid escono insieme? Sì, secondo PageSix Quella che da molti americani viene considerata la “Bibbia del gossip” (Page Six appunto) poche ore fa ha fatto sapere che la presunta relazione della coppia sarebbe entrata in una nuova fase, più intima poiché finalmente fatta di uscite a due anziché di appuntamenti di gruppo con gli amici.

Una coppia "scioccante", secondo Page Six approfondimento Leonardo DiCaprio torna single, voci di rottura con Camila Morrone Gli stessi giornalisti Oli Coleman e Alix Breeden (che hanno firmato l’articolo-rivelazione su Page Six) definiscono la suddetta coppia come “scioccante”. Un po' anche perché non ci si aspettava che la star di The Revenant diventasse più di manica larga per quanto riguarda l’età delle modelle da frequentare… Ultimamente Leonardo DiCaprio ci aveva abituati a quello che potremmo definire il "vade retro 26": la sua regola sembrava quella del non frequentare un’indossatrice dopo il compimento dei 25 anni di questa. E infatti la sua relazione di ben quattro anni con la modella Camila Morrone si era stranamente conclusa proprio poco dopo il raggiungimento del quarto di secolo di quest'ultima.

Invece con Gigi Hadid l’attore cambia rotta: la supermodella ha ben due anni in più dell’ex, avendo già spento 27 candeline. Ricordiamo che lui invece di candeline ne ha spente già 47.



Gigi Hadid e Leonardo DiCaprio stanno "andando piano" approfondimento Titanic torna al cinema, il cast ieri e oggi “La star di Wolf of Wall Street sta apparentemente allargando la sua fascia di età di due anni, dopo essersi guadagnata la reputazione di finire le relazioni con le sue ragazze modelle quando queste raggiungono la meta dei 20 anni”, precisano Oli Coleman e Alix Breeden di Page Six.



Le fonti vicine alla coppia hanno raccontato a ai due giornalisti che i due stanno "andando piano”, tuttavia adesso “hanno iniziato a uscire con appuntamenti (a due), proprio come una coppia”.

Un insider avrebbe detto al magazine di gossip che però i due sono "per lo più in giro con i gruppi", aggiungendo "e da soli una manciata di volte".



L’avvistamento dello scorso sabato sera

approfondimento Rottura tra Gigi Hadid e Zayn Malik, lui avrebbe aggredito la suocera Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid sono stati avvistati insieme sabato sera (10 settembre) a una festa esclusiva organizzata in un loft a Soho dagli amici della star di Don't Look Up, ossia Richie Akiva e Darren Dzienciol.

Secondo ciò che riporta la "gola profonda" di Page Six, la coppia sarebbe uscita insieme anche la scorsa settimana.



Hadid e DiCaprio si erano incontrati già diverse volte nel corso degli anni, dice l'insider, ma non si era mai trattato di nulla di romantico. Invece da qualche mese le cose sarebbero cambiate.

La supermodella e la superstar sono stati avvistati per la prima volta insieme nel lontano 2019 mentre si trovavano con un gruppo di amici - tra cui la sorella di Gigi (Bella Hadid) e Kendall Jenner - ad Art Basel a Miami nel 2019. “Ma le voci sul fatto che la coppia stesse diventando romantica sono iniziate dopo che sono stati visti uscire insieme all'inaugurazione del Ned - il club per soli nuovi membri di Akiva a Manhattan - a luglio”, precisa Page Six.



Mentre DiCaprio non ha figli, Gigi Hadid ne ha una: Khai, 2 anni, avuta dal suo ex fidanzato, Zayn Malik.



Di seguito vi proponiamo il tweet con cui sono stati condivisi in rete i primi scatti che ritraggono Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid.



A qualidade de centavos! Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid juntos em Nova York. pic.twitter.com/YCYnDtICdh — LDBR Mídias (@LDBRmidia) September 14, 2022