Il celebre magazine di gossip a stelle e strisce riporta fonti secondo cui da mesi la modella di 27 anni e l'attore superstar di 47 anni si starebbero frequentando. E poche ore fa è uscita la notizia che vorrebbe l'inizio di una nuova fase - più intima - della loro storia d'amore, sempre secondo PageSix

Il famoso magazine statunitense PageSix rompe il silenzio su una delle coppie che la stessa rivista a stelle e strisce definisce “scioccante”: Gigi Hadid e Leonardo DiCaprio.



PageSix riporta fonti secondo cui da mesi la modella, 27 anni, e l'attore superstar, 47 anni, si starebbero frequentando. Poche ore fa è uscita la notizia che vorrebbe inoltre l'inizio di una nuova fase più intima della loro storia d'amore, sempre secondo PageSix.

Tuttavia le suddette fonti vicine alla coppia affermerebbero che i due stanno "andando piano”, come riportato dai giornalisti Oli Coleman e Alix Breeden.

Alcuni mesi fa la top model e quello che potremmo definire il top actor (per rifarci a top model e per strizzare l'occhio anche alla sua passione viscerale per le top model...) si sarebbero avvicinati mentre frequentavano lo stesso gruppo di amici.



“Ma ora abbiamo appreso che hanno iniziato a uscire con appuntamenti (a due), proprio come una coppia”, fanno sapere Coleman e Breeden di PageSix.

Un insider avrebbe detto al magazine di gossip che però i due sono "per lo più in giro con i gruppi", aggiungendo "e da soli una manciata di volte".



Le parole degli insider

"[DiCaprio] non è qualcuno che va dentro e fuori dalle relazioni", spiegano le fonti. E aggiungono: "Stanno andando piano".



I due sono stati avvistati insieme sabato sera (10 settembre) a una festa esclusiva organizzata in un loft a Soho dagli amici della star di "Don't Look Up”, ossia Richie Akiva e Darren Dzienciol.

E secondo la "gola profonda" di PageSix la presunta coppia sarebbe uscita insieme anche la scorsa settimana. Tuttavia le persone a loro vicine dicono che si stanno ancora "conoscendo". Insomma: ci stanno andando con i piedi di piombo, come accade anche a noi comuni mortali nelle prime fasi di una relazione.



Hadid e DiCaprio si sono incontrati alcune volte nel corso degli anni, dice l'insider, ma non si era mai trattato di nulla di romantico fino ad ora.



I primi avvistamenti di Hadid e DiCaprio insieme

La supermodella e la superstar sono stati avvistati per la prima volta assieme mentre erano con un gruppo di amici - si trovavano con la sorella di Gigi (Bella Hadid) e Kendall Jenner - ad Art Basel a Miami nel 2019.



“Ma le voci sul fatto che la coppia diventasse romantica sono iniziate dopo che sono stati visti uscire insieme all'inaugurazione del Ned - il club per soli nuovi membri di Akiva a Manhattan - a luglio”, precisa PageSix.



Un'altra fonte ha detto alla sopracitata “Bibbia del gossip americano” che DiCaprio e Hadid sono stati nuovamente avvistati assieme al club di Manhattan lo scorso agosto.

La notizia della relazione "relativamente nuova" arriva non molto tempo dopo la rottura della star di "Titanic" con la sua ex: DiCaprio si è da poco separato dalla sua ultima fidanzata, Camila Morrone (alla quale è stato legato sentimentalmente per quattro anni). Anche lei, Camila, è una modella, a riprova di quanto l’attore abbia un debole per le indossatrici, che sembra preferire di gran lunga alle colleghe attrici…

Pochi mesi dopo che Camila Morrone aveva compiuto un quarto di secolo, i due si sono detti addio. Tuttavia le voci dei maligni - che parlavano del fatto che 25 anni a Hollywood e dintorni siano una sorta di età da pre-pensionamento, almeno secondo Leonardo DiCaprio - si dovranno rimangiare tutto, dato che Gigi Hadid ha ben due anni in più dell’ex fiamma dell’attore.



La sempre ben informata fonte di PageSix sottolinea che la relazione tra Leo e Camila Morrone aveva semplicemente "fatto il suo corso".



“La star di Wolf of Wall Street sta apparentemente allargando la sua fascia di età di due anni, dopo essersi guadagnata la reputazione di finire le relazioni con le sue ragazze modelle quando queste raggiungono la meta dei 20 anni”, precisano Oli Coleman e Alix Breeden. Con o senza Hadid, Leonardo DiCaprio è "uscito ogni sera a festeggiare", secondo una fonte che è molto addentro al jet set hollywoodiano… O la fonte fa parte del mondo di Hollywood o è la mamma di Leonardo DiCaprio, a questo punto...



Ricordiamo che Gigi Hadid ha una figlia di 2 anni (di nome Khai), avuta dal suo ex fidanzato, Zayn Malik.