Leonardo DiCaprio torna single, voci di rottura con Camila Morrone

I due, che hanno una differenza di età di ben 23 anni, hanno iniziato a frequentarsi nel gennaio del 2018, rendendo nota la loro relazione solo nel 2020. I paparazzi hanno fotografato insieme la coppia per l’ultima volta nel weekend del 4 luglio ma, secondo alcune voci, i due erano in crisi almeno già da un paio di mesi. A maggio, infatti, DiCaprio era stato avvistato mentre stava confortando la fidanzata Camila dopo un’intensa conversazione sulla spiaggia di Malibu. Lo scatto ritraeva quest’ultima con la faccia corrugata, con DiCaprio assorto e concentrato nell’ascoltare le sue parole. Non è chiaro quando si sia consumato l’addio e non sono note nemmeno le motivazioni, fatto sta che DiCaprio è stato poi avvisato da solo in Europa in vacanza durante l’estate. La relazione con Camila Morrone è solo l’ultima di tante avute da Leonardo DiCaprio. La prima risale al 1995 con la modella Kristen Zang , con la rottura nel 1997. A seguire, l’attore si è frequentato con Gisele Bündchen dal 2000 al 2005 e, una volta chiusa questa storia, è stato 6 anni con Bar Refaeli . Dopo un paio di brevissime liason con Blake Lively e Toni Garm , è stato fidanzato per 5 anni con Camila Morrone , sino alla recente rottura.

La carriera di Leonardo DiCaprio

Nel 2016 Leonardo DiCaprio ha vinto finalmente il Premio Oscar come Miglior attore in Revenant. Una sorta di maledizione spezzata per un artista che aveva sempre sfiorato l’ambita statuetta. DiCaprio sale alla ribalta nel 1997 in Titanic, kolossal di James Cameron che porta a casa ben 11 Premi Oscar. A seguire inizia un grande sodalizio artistico con il regista Martin Scorsese, che lo dirigerà in Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), The Departed – Il bene e il male (2006), Shutter Island (2010), The Wolf of Wall Street (2013) e Killer of the Flower Moon che uscirà nel 2023. Tra gli altri film di successo, infine, citiamo anche Django Unchained (2012) e C’era una volta a… Hollywood (2019), entrambi diretti da Quentin Tarantino.