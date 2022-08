Leonardo DiCaprio face un provino per interpretare James Dean

Leonardo DiCaprio avrebbe potuto essere James Dean: il film mai prodotto di Michael Mann Condividi

Sono numerosi i film che non hanno mai visto la luce e tra questi c'è anche un biopic su James Dean, che Michael Mann avrebbe voluto realizzare molti anni fa ma che, per diversi motivi, non è mai andato in porto. Tra questi c'è anche l'impossibilità di utilizzare Leonardo DiCaprio come protagonista nelle vesti del divo americano perché, dopo un provino, venne considerato troppo giovane per quella parte. A rivelare l'inedito retroscena è stato proprio Michael Mann, che per la sua produzione ama portare sul grande schermo personaggi che sono realmente esistiti. Erano tante le possibilità nella manica di Mann per trovare un attore all'altezza di interpretare il protagonista di capolavori del cinema classico come Gioventù bruciata. Eppure, il regista pare avesse pensato a quel ruolo solo con Leonardo DiCaprio e che, vista la questione anagrafica insuperabile, il tutto sarebbe poi stato annullato.

La rivelazione di Michael Mann approfondimento Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese torneranno insieme per The Wager Sembrava essere tutto pronto per il film su James Dean, anche la sceneggiatura era stata completata e mancava solo la definizione del cast ma, come dichiarato da Michael Mann, a quel punto qualcosa è andato irrimediabilmente storto, tanto da far naufragare il progetto. “La sceneggiatura era straordinaria. Poi però mi sono chiesto: ‘Chi diavolo potrebbe interpretare James Dean?’ Poi ho trovato un tizio che avrebbe potuto fare James Dean, solo che era troppo giovane. Era Leo. Abbiamo fatto un provino meraviglioso. All'epoca avrà avuto 19 anni”, spiega il regista. In effetti, per un certo aspetto, DiCaprio sarebbe anche stato l’attore perfetto per quel ruolo ma qualcosa durante il provino non ha funzionato: “Si voltava da una parte e avevamo l'impressione di trovarci di fronte a James Dean, poi si girava dall'altra e non succedeva più, era soltanto un ragazzo”. Si sarebbero potuti utilizzare vari accorgimenti per rendere Leonardo DiCaprio simile al divo di Hollywood ma Mann ha preferito lasciar perdere e far decadere il progetto.

I film su James Dean in tv GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Ovviamente, vista la caratura e l’appeal di James Dean, qualcun altro ha pensato di lavorare a un film sulla sua vita. Il progetto più interessante in tal senso è quello di Mark Rydell, che nel 2001 portò in tv il film dedicato all’attore, i cui panni sono stati vestiti da James Franco. James Franco e Leonardo DiCaprio sono attori estremamente talentuosi ma hanno uno stile di recitazione quasi opposto e, quindi, sarebbe stato interessante vedere in che modo l’attore di Titanic avrebbe dato vita a uno dei divi che hanno scritto la storia del cinema, diventato leggenda a seguito della sua morte in giovane età. Impossibile fare supposizioni o immaginare qualcosa che non vedrà mai la luce, anche se ora i fan di Leonardo DiCaprio e quelli di James Deans sono stuzzicati dall’idea e sognano che, prima o poi, Michael Mann possa cambiare idea.