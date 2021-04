Jelena Noura Hadid, detta Gigi, è nata a Los Angeles il 23 aprile del 1995. Considerata tra le più importanti modelle della nuova generazione, ha sfilato per brand prestigiosi come Marc Jacobs, Chanel, Jean Paul Gaultier, Tommy Hilfiger, Michael Kors. È fidanzata da anni con il cantante Zayn Malik con il quale il 20 settembre 2020 ha accolto la prima figlia, Khai. Ripercorriamo la sua storia in questa gallery