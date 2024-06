18/18 ©Getty

Allo Yoga Radio Bruno Estate 2024 sono attesi anche gli Eiffel 65, autori della hit Bestiale insieme a Loredana Berté. Il concerto potrà essere seguito in diretta su Radio Bruno, su Radio Bruno tv (canale 73 del digitale terrestre) e tramite la app Radio Bruno. Inoltre, andrà in onda in differita su La5 ad agosto