Ho voglia di te, fuori il nuovo singolo di Emma Marrone, Olly e Jvli

Dopo numerose collaborazioni e successi “dietro le quinte” (tra i più recenti: Apnea con Emma, Devastante con Olly, L'ultima Poesia con Ultimo e Geolier e Tutta un'Altra Storia con i Boomdabash), Jvli, il giovane produttore aostano all'anagrafe Julien Boverod, per il suo esordio come artista ha scelto di farsi accompagnare da Emma e Olly. Ho Voglia di Te, uscita il 14 giugno, con il suo ritmo fresco e un ritornello martellante si candida di diritto tra le hit estive di quest’anno.

Il significato

Il brano Ho voglia di te racconta di una relazione complicata, ma in cui entrambe le persone provano una forte attrazione. Il protagonista riflette sui momenti passati assieme e sugli errori, con l’assoluta certezza di essere innamorato dell’altra persona nonostante le difficoltà. Del loro rapporto apprezza i piccoli gesti, come fare il caffè, e anche le eventuali discussioni. Alla fine, a patto che ci siano chiarezza e trasparenza, desidera davvero che la relazione vada avanti. Riguardo alla creazione della canzone, Jvli ha spiegato: “Ho Voglia di Te nasce a fine marzo, dopo il periodo di Sanremo. Mi sono trovato in studio con Paolo Antonacci e Olly, ed è nata in un pomeriggio. L'ho fatta sentire ad Emma perché mi sembrava perfetto per lei, dopo Apnea e Femme Fatale abbiamo instaurato un rapporto fantastico e questo brano ne è il coronamento. Olly poi, chi meglio di lui poteva accompagnarmi in questa nuova esperienza”.