Emma compie 40 anni, 10 frasi indimenticabili delle sue canzoni

La cantante, nata a Firenze il 25 maggio 1984, vanta già 15 anni di carriera sulla scena musicale: era il 2009 quando vinse il programma "Amici". Tantissimi i suoi brani amati dal grande pubblico, fra cui "Cercavo amore", "L’amore non mi basta" e "Non è l’inferno", con cui ha vinto nel 2012 il Festival di Sanremo

Vincitrice di Sanremo nel 2012, oltre 2 milioni di copie vendute e una carriera lunga già 15 anni. Emma, all'anagrafe Emmanuela Marrone, taglia il traguardo dei 40 anni come una delle cantanti italiane oggi più conosciute e apprezzate del panorama musicale, dove è salita alla ribalta grazie alla vittoria del talent Amici nel 2009. Nata a Firenze il 25 maggio 1984, l'artista ed ex giudice di X Factor con i suoi brani ha regalato e continua a regalare tantissime emozioni: ecco 10 frasi indimenticabili delle sue canzoni.

CON LE NUVOLE

CON LE NUVOLE

Pubblicato il 24 settembre 2010 come primo estratto dal primo album in studio A me piace così, il brano evoca la sensazione del tempo che passa, di un amore ma anche di una persona che con il tempo cambia. Danzerò di notte con le nuvole sfiderò la sorte senza piangere come se fosse pioggia, come se fosse aria per rendere la vita più semplice di quel che è TRA PASSIONE E LACRIME SARÒ LIBERA Pubblicato il 28 ottobre 2011 come secondo estratto dal secondo album in studio Sarò libera, il brano racconta il viaggio attraverso i sentimenti contrastanti che colorano una passione, dall'amore al dolore, dalla rabbia alla gioia, la forza e le fragilità che ognuno di noi prova dentro di sé quando ama. Bellissimo, perderti per poi riaverti un attimo E l'incoscienza che ci tiene ancora qui Tra passione e lacrime Bellissimo scappiamo in fondo Solo per rincorrerci Innamorati e solo per arrenderci Solo per difenderci

NON È L'INFERNO Il brano parla delle difficoltà sociali ed economiche degli italiani, in particolare quelli che in passato hanno dato tutto per il Paese. Pubblicato il 15 febbraio 2012 come terzo estratto dalla riedizione del secondo album in studio Sarò libera, il brano ha vinto il Festival di Sanremo del 2012. Se tu che hai coscienza guidi e credi nel Paese Dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare Per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare CERCAVO AMORE Pubblicato il 27 aprile 2012 come quarto estratto dal secondo album in studio Sarò libera, il brano esplora il tema della ricerca dell'amore e della delusione che può derivare quando non porta ai risultati desiderati. I testi trasmettono un senso di frustrazione e disillusione verso il sentimento amoroso. Cercavo amore e alla fine mi ero illusa fossi te Cercavo amore ma alla fine ho avuto tutto tranne Cercavo amore e alla fine ho anche creduto fosse in te Cercavo amore ma alla fine ho sparato contro te

AMAMI

"Fare un passo avanti è una condizione naturale, evolversi, rinnovarsi, provare, credere fino in fondo in un'idea, superare le paure, i pregiudizi, superare l'idea che si ha di sé stessi". Così Emma ha presentato Amami, brano del 2013 e parte dell'album Schiena. Curiosità: è stato il primo brano italiano ad essere stato reso disponibile per il preordine attraverso l'iTunes Store. Amami come la terra, la pioggia, l'estate Amami come se fossi la luce di un faro nel mare Amami senza un domani senza farsi del male Ma adesso amami dopo di noi c'è solo il vento che porta via l'amore L'AMORE NON MI BASTA Pubblicato l'11 ottobre 2013, come terzo estratto dal terzo album in studio Schiena, il brano risulta introspettivo e dedicato ai sentimenti, in particolare alla fine contrastata di un amore: la grande passione tra i due protagonisti non basta a coprire le mancanze di un sentimento che va inesorabilmente spegnendosi. Oramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo Eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano Ma farò la cosa giusta, perché sono disonesta Ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta

IO SONO BELLA Brano scritto da Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Piero Romitelli e Gerardo Pulli, segna i 10 anni della carriera di Emma ed è il primo singolo del suo album Fortuna (2019). "Ho scritto per Emma quello che canterei io se fossi Emma. Un testo provocante e provocatorio che racconta come sono le ragazze di oggi", ha dichiarato Vasco Rossi. Non mi devi ripetere quello che dicono tutti non mi devi convincere che non sei uno dei tanti se vuoi restare va bene basta solo che, basta solo che poi tu sparisca e comunque non voglio niente da te STUPIDA ALLEGRIA Altro brano tratto da Fortuna è Stupida Allegria. Il pezzo, un mix di diverse sfumature che vanno dal rap al sound più malinconico, racconta dell'importanza di apprezzare la bellezza delle cose, delle persone e della vita stessa senza dare mai nulla per scontato. Comunque vada resti in ogni mio discorso quante le volte che ho sbagliato e ti ho incolpato per quelle cose per cui io non mi sopporto ma di capirti non sono mai stata in grado asciugo i pensieri come i panni stesi ma perdo il filo se parlo di te

INIZIAMO DALLA FINE Pubblicato il 1° settembre 2023, Iniziamo dalla fine, prima traccia dell'album Souvenir, è stato scritto da Emma a sei mani con Paolo Antonacci e Davide Simonetta: il brano racconta la storia di una ripartenza da una separazione per riscrivere un nuovo inizio. Il mondo in due e della coppia ormai è solo un ricordo che la protagonista non tollera più. E sparisci tre volte su quattro E poi mi dai della stronza Che ti perdi la vita di nuovo Pensa a quanto sei stupido E ti dico, mi dici che questa sarà l'ultima volta Però stanotte non conta APNEA La canzone di Sanremo 2024 di Emma, alla sua quarta partecipazione alla kermesse, parla d'amore e di una relazione che - secondo la protagonista - si è appena conclusa a causa dell'instabilità del partner. È colpa mia Se adesso siamo in bilico Ma è colpa tua Hai gli occhi che mi uccidono