I Boomdabash hanno pubblicato il videoclip di LOVE U / HATE U

Dopo i tanti successi estivi, come Mambo salentino con Alessandra Amoroso e Non ti dico no con Loredana Bertè, i Boomdabash sono tornati con LOVE U / HATE U

In queste settimane il gruppo è impegnato con il Venduti Tour 2024 . Dopo le prime due date a Campobasso e Canapina, i Boomdabash toccheranno numerose località italiane fino alla chiusura prevista a Luco dei Marsi, in provincia dell’Aquila, il 25 agosto.

Citiamo poi Non ti dico no con Loredana Bertè, Tropicana con Annalisa e Lambada con Paola & Chiara. Tra i singoli più noti del gruppo anche Per un milione, presentato in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo.