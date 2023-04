Boomdabash, L’unica cosa che vuoi fuori il 7 aprile

Biggie ha raccontato: "È un brano che esprime e racconta la voglia di abbandonarsi completamente ai sentimenti, senza freni e senza limiti, lasciandosi travolgere” Condividi

Nuova musica in arrivo per i Boomdabash. Il gruppo ha annunciato l'arrivo del nuovo singolo L'unica cosa che vuoi per venerdì 7 aprile.

Boomdabash, il nuovo brano è l’unica cosa che vuoi Dopo il successo di Heaven in collaborazione con gli Eiffel 65, i Boomdabash hanno comunicato l’arrivo della nuova canzone L’unica cosa che vuoi. L’annuncio è stato fatto sul profilo Instagram che conta più di 280.000 follower. Biggie ha raccontato il significato del brano: “È innanzitutto una canzone d’amore. È un brano che esprime e racconta la voglia di abbandonarsi completamente ai sentimenti, senza freni e senza limiti, lasciandosi travolgere”. L’artista ha aggiunto: “In una società che costruisce lo stereotipo maschilista dell’uomo duro che non segue le proprie emozioni per non sembrare debole, il brano racconta la storia di un uomo che invece chiede di essere amato fino quasi a farsi male, fino a spaccarsi addirittura le ossa come appunto recita il ritornello. Dal punto di vista musicale per la prima volta i Boomdabash collaborano con JVLI, talentuoso produttore italo-francese che porta la band in un territorio musicale quasi mai esplorato. Bpm alti e cassa dritta per una love song fuori dagli schemi che oltre che emozionare fa anche ballare, muoversi e divertirsi.” approfondimento Boomdabash, il video di "Heaven" con gli Eiffel 65

La formazione ha recentemente festeggiato nuovi importanti riconoscimenti, ovvero il terzo disco di platino per Tropicana in collaborazione con Annalisa e il disco d’oro per Heaven. Le certificazioni sono arrivate dopo un periodo di enorme successo che ha visto il gruppo affermarsi come uno dei grandi protagonisti assoluti della scena discografica italiana. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Tra le canzoni più amate dei Boomdabash troviamo Non ti dico no con Loredana Bertè, Ti volevo dedicare con Rocco Hunt e J-Ax, Karaoke con Alessandra Amoroso e Mohicani con Baby K. approfondimento Boomdabash, ecco Heaven con gli Eiffel 65: è la vera svolta dance