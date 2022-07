È disco d'oro per "Tropicana" dei Boomdabash e Annalisa

Grandissimo successo per la hit estiva Tropicana firmata Annalisa e Boomdabash che, a poche settimane dalla sua pubblicazione, viene certificata disco d'oro dalla FIMI/GFK . Il brano è nella top 5 dei singoli più venduti in Italia e anche nella top 10 dell'airplay radiofonico tra i brani più trasmessi e suonati dalle emittenti radiofoniche nazionali. Il videoclip rimane in tendenza su YouTube sfiorando 5 milioni di recensioni sulla rete e con un balletto che è diventato virale su Tik Tok.

Il ritorno dei Boomdabash

Tropicana segna il ritorno in musica in grande stile dei Boomdabash. La band salentina negli anni si è affermata tra i protagonisti assoluti delle estati italiane raggiungendo diversi record: nei soli ultimi cinque anni ha collezionato oltre 25 dischi di platino con successi clamorosi di hit come Non ti dico no con Loredana Bertè, Non preoccuparti, Per un milione, Mambo salentino e Karaoke con Alessandra Amoroso e Mohicani con Baby K. Il repertorio solistico dei loro brani più celebri supera 1,6 miliardi di stream totali e su YouTube sono oltre 800 milioni di recensioni dei loro videoclip ufficiali.