Articolo 31, tutti gli ospiti del nuovo album Protomaranza

Undici grandi nomi della musica italiana nell’album Protomaranza in uscita il 10 maggio. Gli Articolo 31 hanno annunciato tutti gli artisti presenti nel disco in arrivo prossimamente.

Gli Articolo 31 hanno annunciato anche la tracklist del disco in un post sul profilo Instagram da oltre 2.800.000 follower:

Dopo gli appuntamenti live dello scorso anno, il 9 ottobre gli Articolo 31 ( FOTO ) torneranno in concerto sul palco del Mediolanum Forum di Milano per proporre tutti gli inediti del nuovo progetto discografico e le canzoni che hanno segnato la loro carriera.

Il 2023 ha visto il ritorno di J-Ax e DJ Ad con il brano Un bel viaggio presentato sul palco del Teatro Ariston in occasione della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i brani pubblicati in seguito dalla coppia anche il tormentone estivo Disco Paradise in collaborazione con Fedez e Annalisa (FOTO).