Articolo 31 e Coma_Cose, il nuovo singolo è Una cosa bene

Il brano, che uscirà alla mezzanotte dell'8 dicembre, è stato descritto come "un brano d’amore, sull’amore"

È una di quelle collaborazioni che non ti aspetti, Una cosa bene. Una canzone che unisce due mondi apparentemente lontani, l'hip-hop degli Articolo 31 e l'alternative/indie dei Coma_Cose, per parlare d'amore. Il nuovo singolo, annunciato su Instagram, è atteso per la mezzanotte dell'8 dicembre.

Un brano d'amore

"Un brano d’amore, sull’amore, quell’amore che riconosci solo quando hai la consapevolezza dei sentimenti, delle emozioni": così il comunicato stampa scritto a quattro mani descrive Una cosa bene, nuovo brano degli Articolo 31 in collaborazione con i Coma_Cose. Il testo, ancora non diffuso integralmente, contiene passaggi che paiono unire magistralmente gli stili dei due gruppi: "E gli altri che ne sanno/ L’amore cos’è / quando mollano il colpo appena si sclera", oppure "L’amore da grandi è per pochi/ perché pochi hanno la fortuna di scegliersi ogni giorno". E se Una cosa bene uscirà a mezzanotte, qualche ora dopo, alle 14.00, sarò pubblicato anche il video prodotto da Borotalco Tv e diretto da Fausto Lama. Il videoclip vedrà protagoniste otto coppie, ritratte nella loro quotidianità, sedute sul divano guardare la TV. Una TV che rimanda immagini di J-Ax, DJ Jad, Fausto e California. E di due ospiti a sorpresa decisamente particolari.