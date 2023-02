Gli Articolo 31 annunciano il nuovo album

Dopo Sanremo 2023 J-Ax e Dj Jad sono pronti per uscire con un nuovo disco come hanno scritto su Instagram

“ Arriverà anche l’album ” ha scritto J-Ax sul suo profilo Instagram, confermando l’uscita della nuova raccolta di brani prodotta da Sony. Dopo l’esperienza di Sanremo 2023 gli Articolo 31 riuniti continuano la loro avventura musicale insieme. “Siamo tornati, ancora più incistati, coi muri imballati dai dischi certificati, quindi zero operazione nostalgia “ ha rappato Alessandro Aleotti poco prima dell’inizio del festival ligure. “Avevo detto mai più con DJ Jad e con Fedez, avevo detto mai più un talent alla tele. La vita poi mi ha detto: coglio*e perché ti blocchi? Lo sai chi non cambia mai idea? Gli ottusi o i morti. Avevo detto mai Sanremo e ci vedremo all’Ariston“.

Il ritorno degli Articolo 31

approfondimento

Sanremo 2023, Articolo 31 e Fedez: "Giorgia, legalizzala"

Al culmine del successo gli Articolo 31 hanno segnato la scena rap milanese e poi italiana unendo l’hip pop vecchia scuola con il pop più moderno e un pizzico di punk. Tuttavia il sodalizio artistico tra J-Ax e Dj Jad ha subito alcuni cambi di rotta, il primo nel 2006 dopo nove album. Nel 2018 si sono esibiti insieme per alcuni concerti Fabrique a Milano in occasione dei 25 anni di carriera, ma per Sanremo 2023 hanno ufficializzato la reunion dopo venti anni. La prima volta sull’Ariston a febbraio si sono commossi entrambi cantando la loro canzone in gara Un bel viaggio, e ora sembrano più uniti che mai per rivivere le emozioni personali e professionali fianco a fianco, a tutto rap.