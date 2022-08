J-Ax compie 50 anni, le 10 canzoni da riascoltare

2/11 ©IPA/Fotogramma

Tranqi Funky (1996) - Tra i brani più rappresentativi degli Articolo 31 e in generale del genere musicale creato dalla Spaghetti Funk, Tranqi Funky è stato il primo estratto dal terzo album in studio del duo, quello della consacrazione, intitolato Così com’è. Scanzonato come la maggior parte dei tormentoni estivi, il pezzo ha conquistato immediatamente il disco d’oro

Fedez e J-Ax fanno pace, la foto insieme su Instagram