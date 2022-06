1/5

Al via in piazza Duomo a Milano Love MI, il concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax per la Onlus TOG - TOGETHER TO GO, centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse, in particolare Paralisi Cerebrali Infantile e Sindromi Genetiche con Ritardo mentale. (Nella foto Fedez e J-Ax durante le prove)

GUARDA IL VIDEO: Love Mi, cosa c'è da sapere sul concerto gratuito