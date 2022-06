Fedez e J-Ax tornano a suonare insieme: i video delle prove

In vista del concerto LOVE MI che si terrà martedì 28 giugno in Piazza Duomo a Milano, Fedez ha condiviso nelle sue Instagram Stories alcuni video che lo ritraggono in sala prove con J-Ax. Il motivo? Ripasso di pezzi da portare sul palco, con tanto di novità e una chitarra elettrica Condividi

A poco più di due settimane dal concerto-evento LOVE MI, che si terrà in Piazza Duomo a Milano, martedì 28 giugno, Fedez ha condiviso sul suo profilo social ufficiale delle Instagram Stories in cui si è mostrato felice, in sala prove, accanto al collega J-Ax per la preparazione di alcuni brani che suoneranno in veste di solisti e in coppia, sul palco a cielo aperto allestito all'ombra della Madonnina. "Siamo tornati" ha scritto Fedez il 13 maggio, accompagnando i brevi video su Instagram. "Che emozione, ragazzi".

Fedez e le Instagram Stories in sala prove con J-Ax approfondimento Fedez e J-Ax fanno pace, la foto insieme su Instagram Dopo aver nuovamente divertito il pubblico con piccoli video insieme alla figlia Vittoria che lo chiama “mamma”, Fedez ha raccontato ai suoi follower su Instagram un altro lato della sua vita che, oltre all’amore per la sua famiglia con l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni, è dedicato alla grande passione per la musica. È proprio in nome di questo grande amore che lo accompagna fin da ragazzino e per ovviare ai due anni di stop degli eventi dal vivo a causa della pandemia, che il rapper milanese ha organizzato per il prossimo 28 giugno in Piazza Duomo, con J-Ax e a fini di beneficenza, il concerto LOVE MI, che porterà sul palco oltre 20 artisti conosciuti ed emergenti nella scena musicale italiana, per una serata intera tutta da cantare e ballare. Nei nuovi contenuti dell’artista, con oltre 14 milioni di followers su Instagram, anche lo stesso J-Ax. I due sono in sala prove per la costruzione della grande scaletta della serata che passerà non solo per le grandi esibizioni di coppia dei tormentoni estivi passati, come Vorrei Ma Non Posto e Senza Pagare, ma anche per brani della carriera da solisti dei due rapper. Ne è un esempio la voglia di dare nuova vita al celebre singolo Spirale Ovale di J-Ax, con Fedez che ne offre un piccolo assaggio con tanto di chitarra elettrica.

LOVE MI, il programma del concerto gratuito di Fedez e J-Ax approfondimento Fedez posta audio di quando scoprì la malattia: 'Ho paura di morire' LOVE MI - con un nome che è un gioco di parole in onore dell’amore (LOVE) per la città di Milano (MI) – è il titolo scelto per il concerto-evento gratuito che si terrà martedì 28 giugno in Piazza Duomo a Milano. Ideato e organizzato da Fedez, in compagnia del collega e amico ritrovato J-Ax, sarà interamente a fini di beneficenza, volto a raccogliere fondi per TOG Together To Go, la fondazione specializzata nella riabilitazione di bambine e bambini con problematiche neurologiche complesse. Dalle ore 18:00 sul palco, oltre 20 artisti e special guest tra cui i già annunciati: Fedez e J-Ax, Tananai, Rhove, Paky, Dargen D’Amico, Shiva, ma anche Ghali, Ariete, Myss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Rose Villain, Tedua, Rosa Chemical, Beba, Paulo, Cara, Frada e MyDrama.