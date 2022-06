Love MI, scaletta e ospiti del concerto organizzato da Fedez e J-Ax

Mancano meno di ventiquattro ore al concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax in Piazza Duomo a Milano, martedì 28 giugno. LOVE MI, questo il nome dell’evento, sarà una grande festa dedicata alla musica live. Ecco tutti gli artisti e gli ospiti in scaletta

Quello che ci si aspetta oggi in Piazza Duomo a Milano? Migliaia di fan che accorreranno all’ombra della Madonnina (e nonostante il caldo) per partecipare con tutta la loro voce, energia e voglia di esserci a LOVE MI , lo speciale concerto gratuito ideato da Fedez e J-Ax a favore della ricerca per Together To Go, Onlus che si occupa della riabilitazione dei più piccoli affetti da patologie neurologiche complesse. Sul palco, martedì 28 giugno dalle ore 18:00, oltre 20 artisti protagonisti della musica italiana contemporanea e tanti ospiti a sorpresa. Ecco la scaletta della serata e altre informazioni utili per partecipare a LOVE MI.

Era il 22 maggio quando Fedez si mostrava per la prima volta sui social accanto all’amicizia ritrovata con J-Ax , raccontando di quanto fosse bello riscoprirsi dopo un po’ di tempo, ma soprattutto, annunciando di un meraviglioso progetto in arrivo per la loro amata Milano. E così, il giorno seguente, entrambi protagonisti di una conferenza stampa, i due rapper milanesi hanno svelato l’arrivo di LOVE MI , lo speciale concerto gratuito che si terrà oggi, martedì 28 giugno in Piazza Duomo a fini completamente benefici. Tutti potranno parteciparvi dalle ore 18:00, nonostante l’ingresso alla Piazza sarà contingentato per divertirsi in piena sicurezza. L’obiettivo di LOVE MI? Riportare a galla tutte le belle emozioni che solo la musica live e suonata in grandi piazze sa donare, insieme a fini puramente benefici visto che con il ricavato di sponsor e organizzatori, Fedez e gli altri cantanti presenti potranno contribuire alla ricerca di TOG – Together To Go , l’associazione impegnata nella riabilitazione dei più piccoli affetti da patologie neurologiche complesse.

LOVE MI, tutti i cantanti e quando suoneranno in scaletta

approfondimento

Fedez e J-Ax fanno pace, la foto insieme su Instagram

Non solo immancabili rappresentanti della scena pop, hip hop e rap italiana, che già stanno sbaragliando classifiche di streaming e radio da alcuni anni grazie ai loro album e singoli, tra i ben 22 artisti coinvolti per il concerto gratuito di LOVE MI – in Piazza Duomo a Milano, martedì 28 giugno – ci saranno anche diversi esordienti, alcuni dei quali già conosciuti ai più grazie alla loro partecipazione a talent show come X-Factor oppure alle loro collaborazioni con artisti più noti. Ecco tutti i cantanti e musicisti presenti a LOVE MI già in ordine di uscita secondo la possibile scaletta comunicata via stampa:

Caneda MYDRAMA Frada Cara PAULO Beba Rosa Chemical Rose Villain MILES Mara Sattei Nitro Ariete M¥SS KETA Lazza Dargen D’Amico Rhove Paky Shiva Ghali Tananai Tedua Fedez e J-AX

Dalle ore 18:00, momento segnato come inizio ufficiale di LOVE MI (nome nato dall’associazione tra le parole inglesi “amore – LOVE” e “Milan – MILANO”, in un simbolo di amore per la città meneghina) si esibiranno quindi i primi sei cantanti esordienti, la cui performance sarà anche visibile in diretta su Mediaset Infinity per tutti coloro che non potranno raggiungere, per svariati motivi, il cuore di Piazza Duomo. Si proseguirà poi con i nomi più affermati della musica italiana, da Rosa Chemical agli stessi Fedez e J-Ax, le cui esibizioni saranno invece protagoniste di una prima serata speciale su Italia 1,in onda dalle ore 19:00.