Eros Ramazzotti, pubblicato il video di Ama con Michelle e Aurora

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



A due settimane dall’annuncio globale di Battito Infinito, il nuovo progetto discografico di Eros Ramazzotti disponibile dal 16 settembre 2022 per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International, e a pochi giorni dallo svelamento della tracklist, è arrivato su YouTube il videoclip ufficiale del primo singolo Ama, brano del grande ritorno di uno degli artisti italiani più amati a livello internazionale, da subito in top 100 nella classifica radio airplay europea parziale con passaggi radio in 24 Paesi del mondo. Da un’idea di Eros Ramazzotti, il film di Ama è un messaggio d’amore nuovo e universale, un inno alla libertà e all’amare come si vuole, senza limiti, confini o barriere, celebrando questo sentimento in ogni sua forma e sfaccettatura. EROS ha voluto accanto a sé Michelle Hunziker e Aurora, nata dalla loro unione. AMA è un auspicio, un imperativo, un invito a vedere il mondo con occhi nuovi in un momento complesso e in un’epoca in cui l’odio e il rancore sono troppo presenti. AMA il tuo prossimo, AMA te stesso, AMA le persone che ti stanno accanto e quelle che hanno arricchito la tua vita, con cui l’amore non è mai finito ma ha saputo trasformarsi in forma nuova, diversa ma altrettanto significativa.



Del tutto rivoluzionario, il videoclip diretto da Alex Tacchi, è stato girato nello studio CR49, primo e unico in Italia – tra i più grandi in Europa – ad avere un set di virtual production su schermi a led: una tecnologia avanzata in grado di produrre vere e proprie magie degne delle migliori produzioni cinematografiche. Scenografie virtuali astratte create con software di animazione dei mondi 3D – utilizzati anche per il metaverso, che consentono di dare vita a un ponte comunicativo tra le telecamere e il set, ricreando prospettive di ripresa estremamente realistiche.



Ama, il disco Battito Infinito, così come i brani storici che hanno contribuito al successo di Eros, comporranno la scaletta del World Tour che – dopo la première tra Siviglia, Agrigento, Verona, Atene e Caesarea – partirà il 30 ottobre 2022 da Los Angeles per sessanta date in tutto il mondo: la prima parte tra Nord, Centro e Sud America, per poi arrivare in Europa da febbraio a maggio 2023 con 10 date italiane. I biglietti per il BATTITO INFINITO WORLD TOUR, prodotto da Radiorama, storica struttura di RAMAZZOTTI coordinata da Gaetano Puglisi, e organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim, sono in vendita da oggi, giovedì 23 giugno, sul sito www.ramazzotti.com e www.vertigo.co.it. La radio partner della WORLD TOUR PREMIÈRE e del BATTITO INFINITO WORLD TOUR è Radio Italia. Neos, la seconda compagnia aerea italiana di Alpitour World, è vettore ufficiale della WORLD TOUR PREMIÈRE e del BATTITO INFINITO WORLD TOUR.



EROS RAMAZZOTTI – BATTITO INFINITO



TRACKLIST

1. BATTITO INFINITO

2. AMA

3. MADONNA DE GUADALUPE

4. RITORNARE A BALLARE

5. FIGLI DELLA TERRA

6. ECCEZIONALI

7. SONO

8. GLI ULTIMI ROMANTICI

9. MAGIA

10. NESSUNO A PARTE NOI

11. TI DEDICO

12. OGNI VOLTA CHE RESPIRO



EROS RAMAZZOTTI – WORLD TOUR PREMIÈRE



CALENDARIO



15 Settembre 2022 – La Maestranza, SIVIGLIA

17 - 18 Settembre 2022 – Teatro della Valle dei Templi, AGRIGENTO

20 - 21 - 23 - 24 Settembre 2022 – Arena di Verona, VERONA

27 Settembre 2022 – Odeon di Erode Attico, ATENE

06 - 08 Ottobre 2022 – Caesarea Amphitheater, CAESAREA



EROS RAMAZZOTTI – BATTITO INFINITO WORLD TOUR



CALENDARIO

30 Ottobre 2022 – Microsoft Theater, LOS ANGELES (USA)



02 Novembre 2022 – Smart Financial Centre at Sugar Land, HOUSTON (USA)

05 Novembre 2022 – FTX Arena, MIAMI (USA)

08 Novembre 2022 – Rosemont Theatre, CHICAGO (USA)

10 Novembre 2022 – Hulu Theater at MSG, NEW YORK (USA)

12 Novembre 2022 – Hard Rock Casino, ATLANTIC CITY (USA)

14 Novembre 2022 – Wang Theater- Boch Center, BOSTON (USA)

16 Novembre 2022 – Bell Centre, MONTREAL (CANADA)

18 Novembre 2022 – Scotiabank Arena, TORONTO (CANADA)

23 Novembre 2022 – Arena Ciudad de México, MEXICO CITY (MESSICO)

25 Novembre 2022 – Estadio Nacional, SAN JOSÈ (COSTA RICA)

27 Novembre 2022 – Teatro Anayansi, PANAMA CITY (PANAMA)

30 Novembre 2022 – Coliseu General Rumiñahui, QUITO (ECUADOR)

02 Dicembre 2022 – Movistar Arena, BUENOS AIRES (ARGENTINA)

04 Dicembre 2022 – Movistar Arena, SANTIAGO (CILE)

07 Dicembre 2022 – Arena Eurobike, RIBERAO PRETO (BRASILE)

09 Dicembre 2022 – Vibra Sao Paulo, SAO PAULO (BRASILE)

11 Dicembre 2022 – Poliedro de Caracas, CARACAS (VENEZUELA)

04 Febbraio 2023 – Altice Arena, LISBONA (PORTOGALLO)

07 Febbraio 2023 – Arkéa Arena, BORDEAUX (FRANCIA)

09 Febbraio 2023 – Halle Tony Garnier, LIONE (FRANCIA)

11 Febbraio 2023 – Le Dôme, MARSIGLIA (FRANCIA)

14 Febbraio 2023 – Accor Arena, PARIGI (FRANCIA)

16 Febbraio 2023 – Ziggo Dome, AMSTERDAM (OLANDA)

18 Febbraio 2023 – Hanns-Martin-Schleyer-Halle, STUTTGART (GERMANIA)

21 - 22 Febbraio 2023 – Forest National, BRUXELLES (BELGIO)

25 Febbraio 2023 – Rudolf Weber Arena, OBERHAUSEN (GERMANIA)

27 Febbraio 2023 – Rock Hal, LUSSEMBURGO (LUSSEMBURGO)

01 Marzo 2023 – Olympiahalle, MONACO (GERMANIA)

04 Marzo 2023 – SAP Arena, MANNHEIM (GERMANIA)

06 Marzo 2023 – 02 Arena, PRAGA (REPUBBLICA CECA)

08 Marzo 2023 – Steel Arena, KOSICE (SLOVACCHIA)

10 Marzo 2023 – Hallenstadion, ZURIGO (SVIZZERA)

14 - 15 - 17 - 18 Marzo 2023 – Mediolanum Forum, MILANO (ITALIA)

20 Marzo 2023 – Arena, GINEVRA (SVIZZERA)

25 Marzo 2023 – PalaAlpitour, TORINO (ITALIA)

28 Marzo 2023 – Nikaïa Palais, NIZZA (FRANCIA)

31 Marzo 2023 – Wizink Center, MADRID (SPAGNA)

02 Aprile 2023 – Palau St. Jordi, BARCELLONA (SPAGNA)

04 Aprile 2023 – Mandela Forum, FIRENZE (ITALIA)

06 - 07 Aprile 2023 – Palazzo dello Sport, ROMA (ITALIA)

11 Aprile 2023 – Palasele, EBOLI, SA (ITALIA)

15 Aprile 2023 – Zimný štadión O. Nepelu, BRATISLAVA (SLOVACCHIA)

17 Aprile 2023 – Wiener Stadthalle, VIENNA (AUSTRIA)

19 Aprile 2023 – Budapest Arena, BUDAPEST (UNGHERIA)

21 Aprile 2023 – Štark Arena, BELGRADO (SERBIA)

23 Aprile 2023 – Sala Palatului, BUCAREST (ROMANIA)

25 Aprile 2023 – Arena Armeec, SOFIA (BULGARIA)

28 Aprile 2023 – PalaInvent, JESOLO, VE (ITALIA)

02 Maggio 2023 – Atlas Arena, LODZ (POLONIA)

04 Maggio 2023 – Royal Arena, COPENAGHEN (DANIMARCA)

06 Maggio 2023 – Avicii Arena, STOCCOLMA (SVEZIA)

09 Maggio 2023 – Ice Hall, Helsinki (FINLANDIA)

11 Maggio 2023 – Žalgirio Arena, KAUNAS (LITUANIA)