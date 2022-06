Beba, col singolo nuovo detta le sue Regole per il pop-rock che verrà

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Regole è il nuovo singolo di Beba disponibile da venerdì 24 giugno su tutte le principali piattaforme digitali per Island Records/Universal Music Italia.

Pre-salva Regole QUI. Dopo una serie di singoli di successo, la pubblicazione del primo album Crisalide e importanti collaborazioni con artisti del calibro di Salmo, Anna Tatangelo, Lazza e Willie Peyote, Beba torna con un brano che rivela la sua versatilità e il desiderio di sperimentare. Regole è una canzone immersa in sonorità che si avvicinano al mondo pop rock, in cui a fare da protagonisti sono i riff di chitarra e la linea di basso. Un percorso in continua evoluzione, quello della rapper e cantante torinese, in grado di adattarsi a molteplici vesti sonore rimanendo sempre fedele a se stessa: “Regole nasce in modo completamente spontaneo, in studio con Andre Blanco (produttore) che è stata una delle persone per cui ho iniziato a fare musica e che ho ritrovato ora sulla mia strada. Avevo bisogno di nuovi stimoli e con Andrea ho sperimentato un nuovo approccio alla scrittura, diverso rispetto a ciò a cui ero abituata, più vicino al cantautorato, adattando testo e musica da zero, in sinergia”.



In Regole Beba si prende gioco di tutte quelle convenzioni e costrutti sociali che sono implicitamente alla base dei rapporti. Le punchline taglienti e provocatorie dell’artista passano in rassegna i luoghi comuni e le regole non dette che etichettano diverse situazioni, facendone emergere con ironia il lato più grottesco. Il brano è prodotto da Andre Blanco. Beba sarà tra gli ospiti di Love Mi, il concerto live di Fedez atteso martedì 28 giugno in Piazza Duomo a Milano in favore della onlus TOG - TOGETHER TO GO, dove l’artista si esibirà con il nuovo singolo e alcuni dei suoi brani di maggiore successo