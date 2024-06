80° D-day, re Carlo e William a Portsmouth e Biden in Francia

Cerimonie per commemorare lo sbarco delle truppe alleate in Normandia si svolgono su entrambe le sponde della Manica. Re Carlo III, al suo primo evento pubblico dopo la diagnosi di cancro, rende omaggio alle truppe: "Siamo tutti eternamente in debito con loro". Biden a Parigi vedrà Macron e Zelensky ascolta articolo

Al via le celebrazioni per gli 80 anni del D-Day, lo sbarco alleato in Normandia del 6 giugno 1944, tra gli eventi bellici cruciali della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente americano Joe Biden è atterrato a Parigi dove è stato accolto dal primo ministro francese Attal. Nel nord della Francia prevista la presenza di diversi rappresentanti degli Stati alleati, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a re Carlo III al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Ci sarà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, invitato da Emmanuel Macron nel segno di un’unità di intenti nella difesa del Paese attaccato dalla Russia. Grande assente sarà proprio il presidente russo Vladimir Putin.

Carlo III: "Non dimentichiamo il contributo dei soldati alla libertà" Nell'ambito delle celebrazioni per l'80° anniversario dello sbarco in Normandia, re Carlo e la regina Camilla, insieme al premier Rishi Sunak e al leader dell'opposizione Keir Starmer, hanno reso omaggio ai soldati a Portsmouth. Dal porto, nel sud dell'Inghilterra, salpò la più grande flotta di tutti i tempi diretta verso le spiagge francesi. All'evento, dove ha partecipato anche il principe William, erano presenti circa 500 militari e alcuni degli ultimi reduci rimasti in vita, che con le loro testimonianze hanno ricordato il sacrificio per liberare l'Europa dai nazisti. "Impegniamoci ancora una volta a ricordare e onorare coloro che hanno prestato servizio quel giorno e a essere all'altezza della libertà per la quale sono morti, bilanciando i diritti con le responsabilità civiche nei confronti del nostro Paese, perché siamo tutti eternamente in debito con loro", ha dichiarato il sovrano che insieme alla consorte prende parte anche alla cerimonia in Normandia. Carlo III torna agli impegni pubblici dopo il via libera dei medici a 4 mesi dalla diagnosi di cancro.

Macron dalla Bretagna: "Oggi pronti allo stesso sacrificio" Aprendo le celebrazioni del D-Day nel villaggio di Plumelec, in Bretagna, il presidente francese Emmanuel Macron prima ha elogiato "lo spirito di sacrificio", poi ha accenato alle tensioni internazionali attuali. "Siamo pronti agli stessi sacrifici per difendere quello che abbiamo di più caro: la nostra terra di Francia e i nostri valori repubblicani", ha dichiarato il capo dell'Eliseo rendendo omaggio ai partigiani bretoni e ai paracadutisti che la notte tra il 5 e il 6 giugno 1944 lanciarono l'operazione "Overlord" per aprire un nuovo fronte di lotta contro la Germania nazista. Sul campo di Plumelec cadde il caporale Emile Bouétard, considerato "il primo soldato francese dello Sbarco". Nel corso della cerimonia, accanto a Macron c'era il 99enne colonnello Achille Muller, ultimo dei paracadutisti francesi ad aver partecipato all'operazione, che ha consigliato di coltivare "la memoria". "Se domani la Francia fosse attaccata, tutti dovrebbero fare la stessa cosa che facemmo noi", ha detto Muller.

vedi anche Ucraina, Macron: non escluse truppe terra se Mosca sfonda fronte

Biden in Francia vedrà Zelensky e Macron Oltre alle cerimonie per il D-Day, il presidente americano Biden compie la sua prima visita di Stato in Francia fino a sabato, quando sarà ricevuto da Macron all'Eliseo per un incontro bilaterale. Come comunicato dalla Casa Bianca, a margine delle cerimonie Biden vedrà l'omologo ucraino Zelensky per capire "come gli Stati Uniti possono continuare ad approfondire il proprio sostegno". Tra i due leader è in programma un secondo incontro tra una settimana in Italia durante i lavori del G7 di Fasano.