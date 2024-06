Anniversario dello sbarco in Normandia, la Francia si prepara. VIDEO

Mondo

Gli scatti dell'epoca raccontano il giorno in cui dal mare ebbe inizio l’invasione degli Alleati sulle coste settentrionali della Francia, snodo fondamentale per le sorti della guerra che portò alla sconfitta della Germania nazista

Il 6 giugno 1944 le truppe alleate davano il via allo sbarco in Normandia, un'enorme invasione via mare che costituì il primo passo verso la sconfitta della Germania nazista nella Seconda guerra mondiale. Questa giornata divenne nota come il "D-Day", di norma utilizzato per identificare il giorno di inizio di un'operazione militare, ma che dal 6 giugno '44 divenne sinonimo dello sbarco in Normandia