Radio Bruno Estate, la grande festa della musica è a Reggio Emilia

Seconda ad apparire sul palco, perché la sua è sempre una apparizione e mai una semplice presenza, è stata Emma che ha scelto di fare ballare la gente, la sua gente, con Femme Fatale e Apnea prima di farsi raggiungere sul palco da Olly, in odore di disco nuovo nei prossimi mesi, e Jvli per cantare quello che si preannuncia come una delle super hit dell’estate 2024, Ho voglia di Te. Si resta in Salento con i Boomdabash che fanno discoteca con Love U, Hate U e il medley Lambada – Tropicana – Karaoke. La forza devastante di Rocco Hunt col medley Ti volevo dedicare e Non litighiamo più, e la grazia Pop unica e ipnotica di Baby K con Fino al blackout e il medley Voglio ballare con te – Playa – Da zero a cento – Roma-Bangkok sono tra i momenti più applauditi della serata. Siamo al momento chilometro (quasi) zero: la quota Emilia ha come rappresentanti Orietta Berti (Una vespa in due e il medley Luna piena – Mille – La discoteca italiana) e Gaia, energia pura, con Dea Saffica e Sesso e samba. Giocano in casa, anche se le radici sono modenesi pure Benji & Fede che hanno da poco annunciato la reunion: la loro Dove e quando è ormai un inno pop. Il neo papà Ermal Meta emoziona con Mediterraneo e Ragazza paradiso così come Alfa, sempre più padrone del palco, sempre incantatore di folle che in pomeriggio si è concesso una passeggiata in centro con una pausa nello storico Caffè Fontanesi: le sue scelte per la serata di Radio Bruno Estate ricadono su Belllissimissima e Vabbè ciao. Si continua con Fred De Palma quasi alla(Notte cattiva, Extasi), Eiffel 65 (medley Viaggia insieme a me, Bestiale, Blue) e Clara (Ragazzi fuori e il medley Origami all’alba – Diamanti Grezzi). Siamo quasi alla fine ed è il momento dell’ospite internazionale: la sorpresa, e che sorpresa, è Dotan che canta Louder e Numb. Il momento dei saluti finali è preceduto dalle esibizioni di Petit (Mammamì – Che fai), Icy Subzero (I can fly) che sulle note finali della canzone vede apparire al suo fianco la leggiadra Clara per condividere Ghetto love. Mida con Que pasa e Rossofuoco precede Aiello cui è affidato il compito di chiudere la festa: e lo fa a suo modo, scatenato sul palco con, con Talete e Domani Torno. Ed è anche tornata, anzi non se ne è mai andata, la grande voglia di condividere musica. Radio Bruno Estate ancora una volta ha dimostrato che la piazza può essere luogo dove accadono magie.

