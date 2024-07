Sei bellissima di Loredana Bertè virale dopo la dedica dei fan a Swift

La cantante 73enne italiana ci tiene a precisare che il ritornello che il pubblico nostrano canta alla propria beniamina statunitense in concerto è sua. “Fatele sapere che è una canzone mia, tutti lo sappiano, anche lei”, chiede a gran voce la cantautrice originaria di Bagnara Calabra. E intanto il suo brano del 1976, contenuto nel disco “Normale o super”, diventa virale in rete

Sei bellissima di Loredana Bertè è diventata virale dopo che i fan italiani l’hanno dedicata alla superstar Taylor Swift in occasione dei concerti di quest’ultima in Italia, a Milano.

La cantante 73enne italiana ci tiene a precisare che il ritornello che il pubblico nostrano canta alla propria beniamina statunitense in concerto è sua. “Fatele sapere che è una canzone mia, tutti lo sappiano, anche lei”, chiede la cantautrice originaria di Bagnara Calabra. E intanto il suo brano del 1976, contenuto nel disco Normale o super, diventa virate in rete.



Il pubblico dello stadio San Siro ha dedicato alla pop star a stelle e strisce il famoso ritornello della hit di Bertè nelle due date di Swift a Milano.

“Mi sono arrivati centinaia di video di chiunque che cantavano Sei bellissima a Taylor Swift. Fate sapere che Sei bellissima è una canzone mia, che tutti lo sappiano, anche Taylor Swift”, queste le parole della cantautrice italiana, riportate dal quotidiano la Repubblica, che riprende le parole espresse dall’artista in questione in un’intervista rilasciata al Tg1.