Parlando di Mariposa, brano vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, Fiorella Mannoia ha detto in un’intervista a Il Sole 24 Ore: "Il brano è nato guardando la serie tv Il grido delle farfalle ambientata in Repubblica Dominicana e parla delle sorelle Mirabal che si battevano contro la dittatura di Trujillo e furono ammazzate, ma l'assassinio sconvolse così tanto opinione pubblica che lui fu costretto a dimettersi. Carlo ha scritto il testo che non parla di loro ma che è un riferimento e un omaggio al coraggio delle donne"