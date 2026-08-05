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Kill Jackie, le nuove immagini della serie thriller con Catherine Zeta-Jones

Serie TV
© Fremantle and Steel Springs Pictures 2026

Un passato da criminale internazionale, una nuova vita costruita nell'ombra e una caccia mortale che riapre vecchie ferite. Il revenge thriller in otto episodi con protagonista Catherine Zeta-Jones prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

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Dai creativi dietro il successo di Killing Eve e Gangs of London, Kill Jackie è un revenge thriller audace e dal ritmo serrato in otto episodi che adattano l'acclamato romanzo “The Price You Pay” di Nick Harkaway (che l’ha scritto sotto lo pseudonimo Aiden Truhen). Protagonista assoluta la vincitrice di un Academy Award, di un BAFTA e di un Tony Award Catherine Zeta-Jones (anche produttrice esecutiva). Con lei nel cast anche Daniel Ings (The Gentlemen, I Hate Suzie, Lovesick).

la trama

Jackie Price ha trascorso vent’anni nascondendosi sotto gli occhi di tutti: vivendo nel lusso, viaggiando per il mondo, vendendo opere d’arte di pregio sfruttando sofisticati meccanismi fiscali e, soprattutto, cercando di mantenere l’anonimato dopo essere fuggita da un pericoloso passato come trafficante internazionale di cocaina. Proprio quando la sua nuova vita inizia a sembrarle monotona, tutto prende una piega improvvisa e mortale: scopre che i Sette Demoni, una squadra composta dai sicari più spietati e temuti del mondo, sono stati assoldati per ucciderla. Convinta che dietro la minaccia si nasconda qualcuno del suo passato, Jackie risveglia i suoi vecchi istinti e dà il via a un piano tanto audace quanto pericoloso: eliminare i Demoni uno a uno prima che siano loro a eliminare lei. Una co-produzione Fremantle e Steel Springs Pictures, in partnership con Deabru Kalea Filmeak. Tranne che negli Stati Uniti, dove è distribuita da De Maio Entertainment e Steel Springs Pictures, il distributore internazionale è Fremantle.

 

© Fremantle and Steel Springs Pictures 2026

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