Dai creativi dietro il successo di Killing Eve e Gangs of London, Kill Jackie è un revenge thriller audace e dal ritmo serrato in otto episodi che adattano l'acclamato romanzo “The Price You Pay” di Nick Harkaway (che l’ha scritto sotto lo pseudonimo Aiden Truhen). Protagonista assoluta la vincitrice di un Academy Award, di un BAFTA e di un Tony Award Catherine Zeta-Jones (anche produttrice esecutiva). Con lei nel cast anche Daniel Ings (The Gentlemen, I Hate Suzie, Lovesick).

la trama

Jackie Price ha trascorso vent’anni nascondendosi sotto gli occhi di tutti: vivendo nel lusso, viaggiando per il mondo, vendendo opere d’arte di pregio sfruttando sofisticati meccanismi fiscali e, soprattutto, cercando di mantenere l’anonimato dopo essere fuggita da un pericoloso passato come trafficante internazionale di cocaina. Proprio quando la sua nuova vita inizia a sembrarle monotona, tutto prende una piega improvvisa e mortale: scopre che i Sette Demoni, una squadra composta dai sicari più spietati e temuti del mondo, sono stati assoldati per ucciderla. Convinta che dietro la minaccia si nasconda qualcuno del suo passato, Jackie risveglia i suoi vecchi istinti e dà il via a un piano tanto audace quanto pericoloso: eliminare i Demoni uno a uno prima che siano loro a eliminare lei. Una co-produzione Fremantle e Steel Springs Pictures, in partnership con Deabru Kalea Filmeak. Tranne che negli Stati Uniti, dove è distribuita da De Maio Entertainment e Steel Springs Pictures, il distributore internazionale è Fremantle.