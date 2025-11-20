Catherine Zeta-Jones, 25 anni di nozze con Michael Douglas

L’attrice ha omaggiato il suo consorte per festeggiare un quarto di secolo insieme. La coppia, tra le più riconoscibili di Hollywood, ha scelto di celebrare l’anniversario condividendo ricordi e immagini sui rispettivi profili Instagram, trasformando la ricorrenza in un momento di affetto e memoria



Catherine Zeta-Jones ha omaggiato suo marito, Michael Douglas, condividendo nelle scorse opre sul proprio account di Instagram immagini e parole piene di amore. L’occasione è stata il 25esimo anniversario di nozze. La coppia, tra le più riconoscibili di Hollywood, ha scelto di celebrare un quarto di secolo insieme condividendo ricordi e immagini sui rispettivi profili Instagram, trasformando la ricorrenza in un momento di affetto e memoria.

I festeggiamenti sui social Nel novembre del 2025, Catherine Zeta-Jones, 56 anni, ha deciso di ripercorrere la giornata delle nozze avvenute nel 2000, affidando a un post il suo sguardo nostalgico su quei momenti. Ha ricordato l’ingresso lungo la navata, avvolta dal profumo dei fiori e dalla luce delle candele, accompagnata dal coro gallese che riempiva la sala con le sue armonie. Le sue parole, “25 anni fa oggi ho percorso la navata” e “Il profumo inebriante dei fiori, il bagliore delle candele, il risuonante coro gallese e tu alla fine del lungo cammino ad aspettarmi, guardandomi nel modo in cui solo tu sai fare. Ti amo oggi come ti amavo allora. Grazie, tesoro.”, sono state affiancate da fotografie che la ritraggono insieme al marito al Taj Mahal e da un’immagine risalente al loro primo incontro, sulla quale l’attrice ha annotato “Il mio sguardo…”. Michael Douglas, 81 anni, ha aggiunto la propria voce alla ricorrenza pubblicando a sua volta una foto d’archivio. Il messaggio, diretto e affettuoso, recitava: “Buon 25° anniversario, mia cara Catherine. Chi l’avrebbe mai detto?” seguito da “Tutto il mio amore, Michael.”, accompagnato da uno scatto della coppia abbracciata durante un evento. Approfondimento Douglas e Zeta-Jones, in vendita la loro ex casa a Los Angeles

Una ricorrenza dopo un compleanno condiviso Solo pochi mesi prima, il 25 settembre, i due avevano celebrato un’altra occasione speciale: il loro compleanno, che cade lo stesso giorno. In quell’occasione Douglas aveva condiviso una foto di loro due insieme su una golf cart, scrivendo: “Alla mia sorella di compleanno—che gioia festeggiare un altro anno con te! Complimenti per la tua spettacolare prestazione al Celebrity Ryder Cup. Buon compleanno all’amore della mia vita @catherinezetajones”. La risposta di Zeta-Jones nei commenti – “Buon compleanno tesoro. Non riesco a pensare a nessun altro con cui condividere un compleanno.” – aveva sottolineato ancora una volta la complicità che li unisce. Approfondimento Catherine Zeta-Jones si spoglia per il compleanno di Michael Douglas

Il primo incontro e le prime dichiarazioni La storia tra Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones ebbe inizio nel 1998 al Deauville Film Festival. Anni dopo, durante una partecipazione al The Jonathan Ross Show nel 2016, Douglas aveva raccontato di aver chiesto al suo addetto stampa di organizzare un incontro dopo aver visto l’attrice nel film La maschera di Zorro (The Mask of Zorro). Quella sera, in un bar, lui le disse: “Sai, sarò il padre dei tuoi figli”. Il ricordo del momento è tornato anche nelle parole di Zeta-Jones durante un’intervista ad Access del 2019, quando ironizzò sul fatto che, nonostante la sua reazione iniziale – “Sai, ho sentito parlare molto di te, ho visto molto di te e penso sia il momento di dirti buonanotte” – il commento di Douglas si rivelò sorprendentemente accurato. “Sai qual è la cosa peggiore? Aveva ragione!”, aveva scherzato l’attrice. Approfondimento Michael Douglas compie 80 anni, i film più famosi dell'attore. FOTO

Fidanzamento, matrimonio e famiglia Il fidanzamento arrivò la notte di Capodanno del 1999, durante un viaggio ad Aspen, in Colorado. Nell’agosto del 2000 nacque il loro primo figlio, Dylan, mentre pochi mesi dopo, nello stesso anno, i due si sposarono al Plaza Hotel di New York City. Tra gli ospiti figuravano Tom Hanks, Whoopi Goldberg, Anthony Hopkins, Brad Pitt e Goldie Hawn. La nascita di Carys, la loro secondogenita, avvenne quasi tre anni più tardi. Approfondimento Catherine Zeta-Jones, bacio social e dedica a Michael Douglas

Una coppia che non teme di mostrarsi Negli anni, Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas hanno sempre manifestato pubblicamente il proprio legame, senza riserve. Ai Golden Globes del 2019, Douglas aveva confidato ai giornalisti che l’amore per sua moglie “continua a crescere”. Aveva aggiunto che, dopo aver festeggiato il diciottesimo anniversario, la reciproca comprensione dovuta al fatto di lavorare nello stesso settore rappresentava un sostegno prezioso: “Abbiamo festeggiato recentemente il nostro 18° anniversario, e oltre al genuino amore che continua a crescere, penso che il fatto di essere nello stesso settore ci aiuti davvero a capire cosa sta succedendo”. Approfondimento Michael Douglas si ritira dalla recitazione dopo 60 anni