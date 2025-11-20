Offerte Black Friday
Catherine Zeta-Jones, 25 anni di nozze con Michael Douglas: "Ti amo oggi come allora"

Spettacolo
Camilla Sernagiotto

Instagram/CaterineZetaJones

L’attrice ha omaggiato il suo consorte per festeggiare un quarto di secolo insieme. La coppia, tra le più riconoscibili di Hollywood, ha scelto di celebrare l’anniversario condividendo ricordi e immagini sui rispettivi profili Instagram, trasformando la ricorrenza in un momento di affetto e memoria

Catherine Zeta-Jones ha omaggiato suo marito, Michael Douglas, condividendo nelle scorse opre sul proprio account di Instagram immagini e parole piene di amore. 

 

L’occasione è stata il 25esimo anniversario di nozze. La coppia, tra le più riconoscibili di Hollywood, ha scelto di celebrare un quarto di secolo insieme condividendo ricordi e immagini sui rispettivi profili Instagram, trasformando la ricorrenza in un momento di affetto e memoria. 

 

Potete guardare il post condiviso da Catherine Zeta-Jones per i 25 anni di nozze con Michael Douglas nel contenuto che trovate in fondo a questo articolo. 

I festeggiamenti sui social

Nel novembre del 2025, Catherine Zeta-Jones, 56 anni, ha deciso di ripercorrere la giornata delle nozze avvenute nel 2000, affidando a un post il suo sguardo nostalgico su quei momenti. Ha ricordato l’ingresso lungo la navata, avvolta dal profumo dei fiori e dalla luce delle candele, accompagnata dal coro gallese che riempiva la sala con le sue armonie.

 

Le sue parole, “25 anni fa oggi ho percorso la navata” e “Il profumo inebriante dei fiori, il bagliore delle candele, il risuonante coro gallese e tu alla fine del lungo cammino ad aspettarmi, guardandomi nel modo in cui solo tu sai fare. Ti amo oggi come ti amavo allora. Grazie, tesoro.”, sono state affiancate da fotografie che la ritraggono insieme al marito al Taj Mahal e da un’immagine risalente al loro primo incontro, sulla quale l’attrice ha annotato “Il mio sguardo…”.

 

Michael Douglas, 81 anni, ha aggiunto la propria voce alla ricorrenza pubblicando a sua volta una foto d’archivio. Il messaggio, diretto e affettuoso, recitava: “Buon 25° anniversario, mia cara Catherine. Chi l’avrebbe mai detto?” seguito da “Tutto il mio amore, Michael.”, accompagnato da uno scatto della coppia abbracciata durante un evento.

Una ricorrenza dopo un compleanno condiviso

Solo pochi mesi prima, il 25 settembre, i due avevano celebrato un’altra occasione speciale: il loro compleanno, che cade lo stesso giorno. In quell’occasione Douglas aveva condiviso una foto di loro due insieme su una golf cart, scrivendo: “Alla mia sorella di compleanno—che gioia festeggiare un altro anno con te! Complimenti per la tua spettacolare prestazione al Celebrity Ryder Cup. Buon compleanno all’amore della mia vita @catherinezetajones”.

 

La risposta di Zeta-Jones nei commenti – “Buon compleanno tesoro. Non riesco a pensare a nessun altro con cui condividere un compleanno.” – aveva sottolineato ancora una volta la complicità che li unisce.

Il primo incontro e le prime dichiarazioni

La storia tra Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones ebbe inizio nel 1998 al Deauville Film Festival. Anni dopo, durante una partecipazione al The Jonathan Ross Show nel 2016, Douglas aveva raccontato di aver chiesto al suo addetto stampa di organizzare un incontro dopo aver visto l’attrice nel film La maschera di Zorro (The Mask of Zorro). Quella sera, in un bar, lui le disse: “Sai, sarò il padre dei tuoi figli”.

 

Il ricordo del momento è tornato anche nelle parole di Zeta-Jones durante un’intervista ad Access del 2019, quando ironizzò sul fatto che, nonostante la sua reazione iniziale – “Sai, ho sentito parlare molto di te, ho visto molto di te e penso sia il momento di dirti buonanotte” – il commento di Douglas si rivelò sorprendentemente accurato. “Sai qual è la cosa peggiore? Aveva ragione!”, aveva scherzato l’attrice.

Fidanzamento, matrimonio e famiglia

Il fidanzamento arrivò la notte di Capodanno del 1999, durante un viaggio ad Aspen, in Colorado. Nell’agosto del 2000 nacque il loro primo figlio, Dylan, mentre pochi mesi dopo, nello stesso anno, i due si sposarono al Plaza Hotel di New York City.

 

Tra gli ospiti figuravano Tom Hanks, Whoopi Goldberg, Anthony Hopkins, Brad Pitt e Goldie Hawn. La nascita di Carys, la loro secondogenita, avvenne quasi tre anni più tardi.

Una coppia che non teme di mostrarsi

Negli anni, Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas hanno sempre manifestato pubblicamente il proprio legame, senza riserve. Ai Golden Globes del 2019, Douglas aveva confidato ai giornalisti che l’amore per sua moglie “continua a crescere”.

 

Aveva aggiunto che, dopo aver festeggiato il diciottesimo anniversario, la reciproca comprensione dovuta al fatto di lavorare nello stesso settore rappresentava un sostegno prezioso: “Abbiamo festeggiato recentemente il nostro 18° anniversario, e oltre al genuino amore che continua a crescere, penso che il fatto di essere nello stesso settore ci aiuti davvero a capire cosa sta succedendo”.

Un nuovo capitolo familiare

Nel maggio 2021, ospite del Today show, Michael Douglas si era soffermato sul cambiamento che la coppia stava affrontando come “nido vuoto”, mentre la loro figlia Carys terminava il liceo e si preparava alla vita universitaria.

 

L’attore aveva sottolineato come il lavoro svolto nel tempo per mantenere saldo il loro rapporto avrebbe facilitato questa fase di transizione.

 

Di seguito potete vedere il post condiviso da Catherine Zeta-Jones per i 25 anni di nozze con Michael Douglas. 

