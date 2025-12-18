Troppa famiglia, la commedia con Fassari e Memphis su Prime Video

Disponibile dal 25 dicembre 2025 su Prime Video, Troppa famiglia è il film diretto da Pierluigi Di Lallo, con Antonello Fassari e Ricky Memphis. Ambientata nell’inverno del 2020, la commedia racconta le tensioni di una famiglia abruzzese alle prese con sogni di fuga, segreti e rivendicazioni, sullo sfondo dei primi giorni della pandemia. Nel cast anche Daniela Giordano, Claudia Potenza, Alessandro Tiberi e Rocío Muñoz Morales. Distribuito da Showlab

Arriva a Natale su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Troppa famiglia, il film diretto da Pierluigi Di Lallo che sceglie la commedia amara per raccontare un microcosmo domestico attraversato da tensioni, sogni rimandati e verità mai dette. Disponibile dal 25 dicembre 2025, il film è stato girato nel 2020, in piena pandemia, e ha già ottenuto riconoscimenti al Fara Film Festival, dove si è aggiudicato i premi per la miglior regia e la migliore colonna sonora, dopo essere stato presentato all’Italian Contemporary Film Festival di Toronto

Una famiglia, troppi equilibri

Ambientato nell’inverno del 2020 in un piccolo centro abruzzese, Troppa famiglia segue Alfredo e Felicetta Buongarzone, interpretati da Antonello Fassari e Daniela Giordano. Vedovi risposati da oltre trent’anni, con figli ormai adulti e una figlia ancora in casa, i due decidono di cambiare vita approfittando di “Quota 100” e progettano di trasferirsi in Portogallo. Una scelta che viene annunciata durante una riunione familiare carica di simboli e tradizioni, e che diventa il detonatore di conflitti, egoismi e rivendicazioni sopite.

Tra ironia e disincanto

Nel cast figurano anche Ricky Memphis, Claudia Potenza, Alessandro Tiberi, Riccardo Graziosi e il giovane esordiente Pietro Santercole, con la partecipazione di Rocío Muñoz Morales. Il film alterna ironia, cinismo e momenti più struggenti per raccontare un’idea di famiglia messa sotto pressione, riflettendo su genitori che desiderano emanciparsi dal proprio ruolo e figli incapaci di accettare quel distacco.

Come spiega lo stesso Di Lallo, lo stile scelto è ironico e sarcastico, con continui colpi di scena che deviano il corso della narrazione e accompagnano lo spettatore nella domanda centrale del film: riusciranno Alfredo e Felicetta a realizzare il loro sogno di una nuova vita?

Produzione e distribuzione

Prodotto da Gatto Film, Explorer Entertainment e Variety Distribution, Troppa famiglia è sceneggiato dallo stesso Di Lallo insieme a Daniela Giordano e Riccardo Graziosi. La fotografia è firmata da Rocco Marra, il montaggio da Angelo D’Agata, mentre le musiche sono di Umberto Smaila e Silvio Amato. Il film è distribuito da Showlab e sarà disponibile su Prime Video dal 25 dicembre 2025.