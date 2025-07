Michael Douglas si ritira dalla recitazione dopo 60 anni

È difficile immaginare il cinema moderno senza la presenza magnetica di Michael Douglas, volto indimenticabile di capolavori come Basic Instinct, Wall Street e produttore di classici come Qualcuno volò sul nido del cuculo. Ma dopo sessant’anni sul grande schermo, l'attore ha annunciato il proprio “ritiro di fatto” dalla recitazione. Durante la sua visita al Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary ha spiegato di aver fermato la carriera nel 2022, perché “doveva smettere” prima di rischiare di “morire sul set”. Douglas era presente a Karlovy Vary non per presentare un nuovo film da protagonista, ma per celebrare il 50° anniversario del classico Qualcuno volò sul nido del cuculo, di cui è stato produttore. È stato in questa cornice che ha spiegato: “Ho smesso di lavorare nel 2022 perché ho capito che dovevo fermarmi”. Ha precisato di non considerarsi “in pensione” nel senso tradizionale, ma di decidere di accettare solo proposte “particolarmente speciali” .