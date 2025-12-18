Monsieur Aznavour, la recensione del biopic con Tahar Rahim

Diviso in cinque capitoli come una partitura musicale, Monsieur Aznavour è il biopic diretto da Mehdi Idir e Grand Corps Malade che racconta gli esordi del grande chansonnier francese, figlio di rifugiati armeni, tra successi tardivi, incontri decisivi e un’ambizione mai pacificata. Interpretato da Tahar Rahim, il film arriva nei cinema italiani dal 18 dicembre, distribuito da Movies Inspired, e riflette sul prezzo del talento e sull’impossibilità di fermarsi.

Una voce nata come limite clinico e diventata destino artistico: Aznavour ha cantato perché non aveva alternative.

Subito dopo, il film guarda indietro. Una fotografia dei genitori, e l’infanzia prende forma. Charles Aznavourian nasce il 22 maggio 1924 a Parigi, in rue d’Assas, nel VI arrondissement, da genitori armeni sopravvissuti al genocidio: il padre Micha, cantante, e la madre Knar, attrice e sarta. In casa si parla di teatro, di musica, di sopravvivenza. Fin da bambino Charles viene spinto sul palco. Non come privilegio, ma come necessità.

Monsieur Aznavour si apre con un gesto semplice, quasi dimesso: un taccuino rosso . Siamo a Lione, nel 1960. Charles Aznavour è senza soldi, stanco, convinto di essersi sopravvalutato. Parla con la sorella maggiore Aïda Aznavour-Garvarentz , musicista, moglie del compositore Georges Garvarentz, presenza costante e silenziosa nella sua vita. È un dialogo intimo, domestico, lontano dal mito. Poi Charles prende una penna, apre il taccuino e scrive il titolo del primo capitolo: Les Deux Guitares .

La struttura del film è dichiarata e rigorosa: cinque capitoli , ciascuno intitolato a una canzone simbolo del suo repertorio – Les Deux Guitares, Sa jeunesse, La Bohème, J’me voyais déjà, Emmenez-moi. Mehdi Idir e Grand Corps Malade non raccontano una carriera in senso enciclopedico: mettono in scena un’ossessione . Ogni capitolo è un’epoca, ma anche uno stato d’animo, una tappa emotiva più che cronologica. Non a caso il film si concentra soprattutto sugli inizi: sugli anni della fame, delle umiliazioni e della costruzione di un’identità, lasciando che i trionfi arrivino più per accumulo che per cronaca. La musica non commenta la vita: la precede, la anticipa, la contraddice.

Pierre Roche ed Édith Piaf: gli incontri che segnano

Il secondo e il terzo capitolo seguono la formazione artistica e l’incontro con Pierre Roche, pianista e partner di scena, interpretato con eleganza malinconica da Bastien Bouillon. Il loro sodalizio è una storia di amicizia e di equilibrio instabile. Roche rappresenta ciò che Aznavour non sarà mai: più leggero, meno divorato dall’urgenza di arrivare.

Fondamentale è poi Édith Piaf, interpretata da Marie-Julie Baup, che evita ogni caricatura. È una Piaf magnetica, protettiva e insieme soffocante. Lo scopre nel 1946, lo porta in tournée in Francia, negli Stati Uniti, in Canada. Gli apre il mondo, ma ne rallenta l’emancipazione. «Piaf poteva dare uno schiaffo e una carezza nella stessa frase», ricordano i registi. Il film fa di questo rapporto una vera linea di frattura.

Il cuore del film è J’me voyais déjà. Aznavour diventa famoso tardi. Quando finalmente arriva il successo – Olympia, Sur ma vie, le classifiche – non è una liberazione.

Il successo arrivò tardi e non lo mise mai al riparo dal dubbio di essere ancora fuori posto.

Gli anni Sessanta scorrono tra trionfi (La Mamma, For Me… Formidable, Que c’est triste Venise, La Bohème) e un’inquietudine che non si placa. New York, Montréal, la Carnegie Hall non sono raccontate come apoteosi, ma come ulteriori esami. Anche l’America lo misura prima di accoglierlo.