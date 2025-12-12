È online il trailer di Monsieur Aznavour, il biopic musicale dedicato a una delle voci più riconoscibili e amate della storia della canzone francese – e non solo. Diretto da Mehdi Idir e Grand Corps Malade, il film arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2025, distribuito da Movies Inspired, e promette un ritratto intimo e appassionato di Charles Aznavour, spesso definito “il Frank Sinatra di Francia”.

Il trailer anticipa un racconto che attraversa decenni di vita e di musica: dall’infanzia segnata dalla povertà, figlio di immigrati armeni, fino alla conquista delle scene internazionali, passando per i primi fallimenti, le umiliazioni, la fatica di trovare una voce – artistica e personale – in un mondo che sembrava non volerlo ascoltare. Un percorso accidentato, fatto di ostinazione e fragilità, che il film restituisce con un tono più emotivo che celebrativo.

A interpretare Charles Aznavour è Tahar Rahim, attore capace di trasformazione fisica e intensità emotiva, qui chiamato a incarnare non solo il mito, ma soprattutto l’uomo prima della leggenda. Accanto a lui, nel cast, figurano Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup – nei panni di Édith Piaf – e una galleria di personaggi che hanno segnato la scena musicale e culturale francese del Novecento, da Gilbert Bécaud a Johnny Hallyday, fino a un’apparizione di Frank Sinatra.

Il film, già uscito in Francia nell’ottobre 2024, ha ottenuto diverse candidature ai César, tra cui quella per il miglior attore protagonista a Tahar Rahim, confermando l’ambizione di un progetto che non si limita al racconto biografico, ma prova a restituire il senso di una vocazione totale alla musica e alla parola.

Dal trailer emerge un’opera che alterna palcoscenici e retroscena, luci della ribalta e solitudine, Parigi e New York, successi planetari e crepe interiori. Monsieur Aznavour si presenta così come il ritratto di un artista “intimo, intenso, fragile e indistruttibile”, fedele alla propria arte fino all’ultimo respiro.

L’appuntamento al cinema è fissato: 18 dicembre 2025. E questa volta, più che una semplice canzone, è una vita intera a chiedere ascolto.