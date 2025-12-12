Ecco trailer di Monsieur Aznavour, il nuovo film diretto da Mehdi Idir e Grand Corps Malade che racconta l’ascesa artistica di Charles Aznavour, uno dei cantanti più iconici del Novecento. Protagonista Tahar Rahim, nei panni del giovane Aznavour dagli esordi segnati dalla povertà fino al successo internazionale. Il biopic musicale arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2025, distribuito da Movies Inspired.
È online il trailer di Monsieur Aznavour, il biopic musicale dedicato a una delle voci più riconoscibili e amate della storia della canzone francese – e non solo. Diretto da Mehdi Idir e Grand Corps Malade, il film arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2025, distribuito da Movies Inspired, e promette un ritratto intimo e appassionato di Charles Aznavour, spesso definito “il Frank Sinatra di Francia”.
Il trailer anticipa un racconto che attraversa decenni di vita e di musica: dall’infanzia segnata dalla povertà, figlio di immigrati armeni, fino alla conquista delle scene internazionali, passando per i primi fallimenti, le umiliazioni, la fatica di trovare una voce – artistica e personale – in un mondo che sembrava non volerlo ascoltare. Un percorso accidentato, fatto di ostinazione e fragilità, che il film restituisce con un tono più emotivo che celebrativo.
A interpretare Charles Aznavour è Tahar Rahim, attore capace di trasformazione fisica e intensità emotiva, qui chiamato a incarnare non solo il mito, ma soprattutto l’uomo prima della leggenda. Accanto a lui, nel cast, figurano Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup – nei panni di Édith Piaf – e una galleria di personaggi che hanno segnato la scena musicale e culturale francese del Novecento, da Gilbert Bécaud a Johnny Hallyday, fino a un’apparizione di Frank Sinatra.
Il film, già uscito in Francia nell’ottobre 2024, ha ottenuto diverse candidature ai César, tra cui quella per il miglior attore protagonista a Tahar Rahim, confermando l’ambizione di un progetto che non si limita al racconto biografico, ma prova a restituire il senso di una vocazione totale alla musica e alla parola.
Dal trailer emerge un’opera che alterna palcoscenici e retroscena, luci della ribalta e solitudine, Parigi e New York, successi planetari e crepe interiori. Monsieur Aznavour si presenta così come il ritratto di un artista “intimo, intenso, fragile e indistruttibile”, fedele alla propria arte fino all’ultimo respiro.
L’appuntamento al cinema è fissato: 18 dicembre 2025. E questa volta, più che una semplice canzone, è una vita intera a chiedere ascolto.